Bambina di 8 anni rapita da tre uomini in Francia: allerta delle autorità

La piccola era stata affidata alla nonna. Diffusi i dati della bambina, come previsto nel caso di rapimenti.

E’ allerta nazionale in Francia per il rapimento di una bimba di otto anni, Mia Montemaggi. La piccola sarebbe stata prelevata da tre uomini mentre era a casa della nonna a Les Poulières, piccolo comune situato nel dipartimenti dei Vosgi, regione del Grand Est. Le autorità hanno attivato il dispositivo di allerta per i rapimenti diramando tutti i dati riguardanti la bimba:«Mia Montemaggi, occhi castani, capelli castani lunghi con frangia», rapita da tre uomini descritti «di tipo europeo, due di età compresa tra 25 e 35 anni e un terzo di età compresa tra 45 e 50».

Il pubblico ministero di Epinal, Nicolas Heitz, ha spiegato che la bimba era stata affidata alla nonna materna dal giudice dei minori e che con la bimba potrebbe essere in fuga la madre ventottenne, che non era autorizzata a vederla da sola. Il dispositivo di allerta fornisce la descrizione della madre e dell’auto sulla quale potrebbe viaggiare e invita a non intervenire nel caso qualcuno identificasse la bimba ma a chiamare la polizia.

LEGGI ANCHE: Usa, un morto e un paziente finito in condizioni critiche dopo il vaccino Johnson & Johnson

La bambina, recita infatti il comunicato di allerta, “potrebbe essere accompagnata dalla madre Lola Montemaggi che non può vederla da sola, 28 anni, altezza 170 centimetri, molto magra, capelli castano chiaro lunghi fino alle spalle, due tatuaggi”. La donna, insieme alla bambina e forse ai rapitori, potrebbe viaggiare “a bordo di un veicolo Peugeot 207 nero, immatricolato BZ 370 GZ”.