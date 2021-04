Previsioni Meteo OGGI martedì 20| cieli prevalentemente sereni

Nella giornata di oggi martedì le previsioni meteo del 20 aprile. Al nord iniziali condizioni di sereno con successivi addensamenti sparsi. Al centro intensificazione degli addensamenti in giornata con possibili rovesci. Al sud tempo instabile con alternanza di addensamenti e schiarimenti, possibilità di precipitazioni. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di ,martedì 20 aprile 2021.

Nord:

Iniziali condizioni di cielo sereno salvo addensamenti su Liguria e regioni nord-orientali, ma con sviluppo di nubi ad evoluzione diurna che dalla tarda mattinata e fino al tramonto potranno dar luogo a isolati temporali o rovesci su Liguria di levante, appennino emiliano-romagnolo e adiacenti aree collinari e pedemontane, rilievi della Lombardia e delle regioni nord-orientali.

Centro e Sardegna:

Ampie schiarite fino al primo mattino e nuovamente all’imbrunire mentre dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio la nuvolosità più consistente ed estesa interesserà i rilievi sardi, il settore appenninico e le relative aree interne dove si avranno isolati rovesci o temporali.

Sud e Sicilia:

Molte nubi con isolati rovesci o temporali su nord-est Sicilia e Calabria fino a metà pomeriggio e in successivo miglioramento; nuvolosità variabile sul resto del sud con schiarite maggiori sulle aree adriatiche e ioniche, ma con nubi in generale aumento dalla mattina e a cui saranno associati isolati rovesci o temporali, specie su rilievi appenninici e relative aree interne; fenomeni in esaurimento nel tardo pomeriggio/prima serata.

Temperature:

Minime in lieve aumento su Trentino-alto Adige, Marche, appennino emiliano-romagnolo e relativa fascia pedemontana, senza variazioni di rilievo sul resto del paese; massime stazionarie su Friuli-venezia Giulia e Veneto, in generale aumento sul resto d’Italia.

Venti:

Deboli nord-occidentali su Sicilia e centro-sud peninsulare con locali rinforzi su Puglia, Calabria e Sicilia e in rotazione dai quadranti meridionali sulla Sicilia occidentale per fine giornata; deboli variabili sul resto d’Italia, in lenta rotazione dai quadranti meridionali sulla Sardegna.

Mari:

Molto mossi stretto di Sicilia e ionio meridionale con moto ondoso in rapida attenuazione mattutina; da poco mosso a mosso il mar ligure e poco mossi i settori nord di adriatico e tirreno; mossi i restanti mari, con moto ondoso in diminuzione su medio-basso adriatico, tirreno centrale e sud-orientale, settore nord del mare di Sardegna.