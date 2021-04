Previsioni Meteo DOMANI giovedì 22 | nuvole con piogge

Nella giornata di domani giovedì le previsioni meteo del 22 aprile. Al nord cieli inizialmente parzialmente sereni con successiva intensificazione delle nubi. Al centro condizioni sparse di maltempo con rovesci e temporali. Al sud cieli coperti dal mattino con rovesci e piogge. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 22 aprile 2021.

Nord:

Al primo mattino molte nubi compatte su basso Piemonte, ponente Ligure, aree costiere nord adriatiche ed Emilia-romagna centrorientale con deboli piogge o rovesci associati e cielo sereno o poco nuvoloso altrove; seguirà una generale intensificazione della copertura nuvolosa con lievi fenomeni in estensione anche al restante territorio ligure, emiliano-romagnolo e del triveneto, mentre locali rovesci o temporali interesseranno nel pomeriggio le Venezie e la Romagna. Dalla sera atteso un generale miglioramento con esaurimento delle precipitazioni e cielo stellato su regioni occidentali, Emilia, bassa Lombardia ed aree alpine e prealpine orientali.

Centro e Sardegna:

Iniziale maltempo un po’ ovunque con rovesci sparsi o locali temporali, anche di forte intensità attesi al mattino su Umbria e Lazio; dal pomeriggio graduale attenuazione delle precipitazioni dapprima sulla Toscana e poi dalla sera su Marche e settori Umbro e Laziale con schiarite decise che da fine giornata interesseranno la porzione più occidentale dell’isola, l’area Toscana, Umbria occidentale ed alto Lazio. In mattinata qualche fiocco di neve imbiancherà le cime dei rilievi Abruzzesi più alti.

Sud e Sicilia:

Estesa copertura su tutto il meridione, anche compatta sulle regioni tirreniche peninsulari e zone appenniniche, con associate piogge diffuse e locali rovesci; i fenomeni saranno temporaleschi dalla sera sul settore campano dove potranno assumere anche carattere intenso.

Temperature:

Minime in lieve rialzo su pianura padana, alpi Lombarde, Trentino-alto adige e regioni centrali, più deciso al sud; stazionarie sul rimanente settentrione; massime in aumento al nord-ovest e bassa Sardegna, più contenuto sulla restante catena alpina; senza variazioni su Calabria e Sicilia; in diminuzione sul resto del paese.

Venti:

Deboli nordorientali sulla toscana e variabili sul restante centro-nord; da deboli a moderati meridionali al sud con ulteriori decisi rinforzi su Sicilia e regioni ioniche.

Mari:

Molto mossi il basso tirreno ad ovest, lo stretto di Sicilia ed il basso ionio centroccidentale; da mossi a localmente molto mossi le restanti zone di tirreno centromeridionale, basso adriatico e ionio; poco mosso il mar ligure; mossi i restanti bacini.