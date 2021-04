Bollettino coronavirus 23 aprile, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 23 aprile, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 23 aprile. L’aggiornamento completo dopo le 17.00

Le Regioni

Veneto, +1.035 contagi e 20 decessi

Sono 1.035 i nuovi contagi Covid e 20 i decessi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino della Regione. I dati aggiornano così a 406.066 il numero totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia, e a 11.203 quello delle vittime causate dal virus. La discesa dei ricoveri è costante: in ospedale si trovano 1.615 malati Covid (-39), dei quali 1.338 (-37) nei normali reparti medici, 227 (-2) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente in isolamento sono 23.307 (-448). Ieri sono stati processati 38.282 tamponi, per una percentuale di positivi del 2,7%.

Articolo in aggiornamento