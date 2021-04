Previsioni Meteo DOMANI domenica 25 | cieli sereni

Nella giornata di oggi domenica le previsioni meteo del 25 aprile. Al nord nubi sparse con possibili schiarimenti. Al centro parziali addensamenti nel pomeriggio, generalmente bel tempo. Al sud cieli sereni con possibili addensamenti sparsi in serata. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 25 aprile 2021.

Nord:

Annuvolamenti compatti ad evoluzione diurna a ridosso dei rilievi alpini orientali con qualche breve rovescio pomeridiano associato; bel tempo altrove, seppur con passaggi di spesse ma innocue velature.

Centro e Sardegna:

Ampio soleggiamento, al più interrotto sulle aree peninsulari da passaggi di estesa copertura medio-alta e poco significativa attesa dalla tarda mattinata.

Sud e Sicilia:

Cielo sereno o al più poco nuvoloso su Calabria e Sicilia; solo dalla sera qualche nube più consistente interesserà l’area centrosettentrionale campana.

Temperature:

Minime in rialzo su aree alpine, appennino centrosettentrionale e nord Sardegna; in calo su gran parte di Campania, Puglia, Basilicata orientale e Sicilia centromeridionale; stazionarie sul resto d’Italia; massime in diminuzione su coste Toscane, Laziali, Campane e della Sicilia meridionale; stazionarie su rilievi valdostani ed altoatesini, nonché sulle rimanenti zone di Toscana e Lazio; in aumento sul resto del paese, più marcato sulle relative aree del meridione.

Venti:

Deboli variabili, salvo residui rinforzi settentrionali attesi al mattino su Puglia salentina; solo in serata la ventilazione rinforzerà sulla Sardegna disponendosi dai quadranti orientali.

Mari:

Da mossi a molto mossi il mar e canale di Sardegna al largo ed il basso ionio; mossi lo stretto di Sicilia ed il restante ionio; da poco mossi a mossi il tirreno meridionale ad ovest ed il basso adriatico; calmi o poco mossi i restanti bacini.