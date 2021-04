Ladro costretto a passeggiare nudo con la fidanzata: il video choc diventato virale [VIDEO]

Il video è diventato virale sui social. Dura pochi minuti ed è sconvolgente. È stato filmato ad Anzio, qualche notte fa. Un ragazzo è stato preso in ostaggio da qualcuno e obbligato a camminare nudo per il paese, dalla centrale piazza Pia, fin sul porto Innocenziano.

L’uomo che sta effettuando la ripresa non si vede mai all’interno del video. Mentre filma parla e accusa il ragazzo di averlo derubato e con strafottenza lo schiaffeggia, mentre gli chiede di sorridere alla telecamera, la fidanzata è costretta a camminargli accanto e a sorridere a sua volta.

La caccia all’aguzzino

Le associazioni Coordinamento Antimafia Anzio Nettuno e Reti di Giustizia parlano di “vicenda di estrema gravità”. In merito sta indagando il Commissariato di Polizia di Anzio, che ha informato la Procura di Velletri. I due ragazzi ripresi nel video sono palesemente sconcertati, si sforzano di sorridere per non contraddire il loro aguzzino.

LEGGI ANCHE: Delitto Avellino, lo scambio di sms di Elena e Giovanni: «Non deve restare neanche mia sorella»

Una delle ipotesi è che l’uomo, mentre li filmava, avesse con sé un’arma per far sì che questi non reagissero. Oppure che i sequestratori fossero diversi. L’atroce fatto sembra avvenire in una città deserta: nessuno ha infatti avvisato le forze dell’ordine. «La gravità del video – hanno dichiarato Edoardo Levantini e Fabrizio Marras, presidenti delle due Associazioni per la legalità – e la carica di intimidazione che vuole trasmettere non sono tollerabili. Chiediamo alle Forze dell’ordine un rapido chiarimento dei fatti».