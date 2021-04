Ragazza di 24 anni viene accoltellata in un box auto: muore in ospedale

Una ragazza di 24 anni è morta oggi pomeriggio nell’ospedale di Castellammare di Stabia dove era stata da poco trasportata per ferita da arma da taglio.

Grazia Severino è stata uccisa con tre coltellate all’addome in un box auto di un condominio in via Carlo Alberto I Traversa a Pompei. È stata trovata agonizzante, con le caviglie spezzate. Secondo i primi accertamenti si pensa che sia stata vittima di un’aggressione sessuale.

Da una prima ricostruzione, la giovane è giunta con un’ambulanza del 118 nel pomeriggio in gravissime condizioni a causa delle numerose coltellate. È morta poco dopo.

La dinamica

I sanitari hanno trovato sul corpo della 24enne tre coltellate all’addome e segni di violenza sessuale, oltre alla frattura ad entrambe le caviglie. La donna era nata il 30 aprile 1997, avrebbe compiuto 24 anni domani. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione che potrebbe essere stata compiuta da più persone.