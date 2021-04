La prima isola Covid Free d’Italia: partita la vaccinazione di massa a Procida

Punta ad essere la prima isola Covid Free d’Italia Procida. Sono infatti partite le vaccinazioni di massa, incluse nelle vaccinazioni anche i trentenni.

Ai trentenni verrà somministrato il vaccino Johnson & Johnson: “Siamo una comunità di naviganti e marittimi – ha spiegato il sindaco Raimondo Ambrosino a “Mattino Cinque” – per questo chi lavora sulla navi ha chiesto questo vaccino che è monodose”.

Entro il primo maggio saranno vaccinati tutti i diecimila abitanti dell’isola che sono già in attesa di ricevere i primi turisti: “Il messaggio forte che arriva da Procida va oltre il territorio – ha proseguito il sindaco – la nostra richiesta di essere isola Covid Free non è solo legata al turismo, ma in particolare alla questione sanitaria. Per noi trasportare un paziente Covid sulla terra ferma è difficile e dispendioso, quindi la richiesta nasce dalla nostra fragilità”.