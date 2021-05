Previsioni Meteo OGGI lunedì | addensamenti in aumento

Nella giornata di oggi lunedì le previsioni meteo del 3 maggio. Al nord cieli variabili con tempo caratterizzato da possibili addensamenti sparsi. Al centro cieli coperti su tutta l’area con possibilità di intensificazione del fenomeno. Al sud cieli nuvolosi caratterizzanti tutti il giorno. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 3 maggio

Nord:

Annuvolamenti compatti tra mattina e pomeriggio su rilievi liguri, aree alpine e prealpine lombarde e del triveneto, nonché sull’appennino emiliano-romagnolo con associati brevi rovesci, in successivo assorbimento con ampie aperture su levante Ligure e settore appenninico; spazi di cielo sereno sempre più estesi e persistenti sul restante settentrione.

Centro e Sardegna:

Sulla Sardegna copertura in rapida intensificazione sull’area centromeridionale dell’isola con deboli precipitazioni, in miglioramento da fine giornata; cielo sereno o velato sul restante territorio sardo. Addensamenti consistenti interesseranno al mattino la porzione più settentrionale della Toscana dove si avranno lievi piogge, comunque in esaurimento nel corso del pomeriggio con ampie aperture; sul resto del centro prevalenza di bel tempo seppur con locali instabilità pomeridiane attese a ridosso dei rilievi appenninici di Marche ed Abruzzo.

Sud e Sicilia:

Copertura sempre più estesa e diffusa su Sicilia, Cilento e regioni ioniche peninsulari con piogge deboli ma diffuse e qualche occasionale rovescio che interesseranno gran parte dell’isola, Calabria e, da fine giornata, anche la puglia meridionale; estese ma innocue velature sul restante meridione.

Temperature:

Minime in rialzo sulla Sardegna centromeridionale; senza variazioni su pianura Piemontese, Liguria, aree pedemontane Lombardo veneto, Basilicata centroccidentale, rilievi calabresi e Sicilia occidentale; in diminuzione sul resto del paese; massime stazionarie sulle alpi, Liguria, Sardegna centrosettentrionale, Toscana centrorientale, Umbria, appennino marchigiano ed abruzzese, Lazio centromeridionale, Molise occidentale, Campania centrosettentrionale, Puglia ionica e Basilicata; in lieve aumento sulle restanti zone delle regioni centrali tirreniche e della Campania; in flessione sul rimanente territorio.

Venti:

Da moderati a forti occidentali al centro-nord, con rinforzi lungo le coste più esposte; da deboli a moderati nord-occidentali al sud.

Mari:

Da molto mosso ad agitato il mar Ligure; molto mossi il mar di Sardegna e il tirreno centro-settentrionale, con moto ondoso in attenuazione nel corso della giornata; da poco mossi a mossi i restanti bacini.