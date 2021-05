Violentata e picchiata, subisce anche revenge porn: arrestato il compagno

Una ragazza di 23 anni per due anni è stata vittima dei soprusi del fidanzato, un 23enne di Firenze. Il giovane è finito in manette

Una ragazza di 23 anni è stata costretta a subire per 2 anni i soprusi del fidanzato, un 23enne di Firenze. Oggi il giovane è in carcere per ordine del gip di Firenze dopo l’inchiesta condotta dai carabinieri fiorentini. La 23enne aveva denunciato il fidanzato suo coetaneo a marzo 2021 dopo l’ennesima vessazione da parte del giovane.

Nel corso della loro storia, durata due anni, il giovane le avrebbe imposto «continue umiliazioni e violenze inaudite, pugni, calci, schiaffi, morsi e in alcuni casi vere proprie torture con l’utilizzo di lattine, forbici o coltelli da cucina, tanto da essere anche costretta a ricorrere alle cure dei sanitari».

Il 9 e 10 marzo scorsi l’ultimo sopruso. Da quanto si apprende dalla ricostruzione della vittima, in quel contesto il giovane la avrebbe assalita, mentre erano a casa di alcuni amici, dopo aver ricevuto un messaggio che lo avrebbe infastidito. Il fidanzato avrebbe iniziato a «picchiarla con calci e pugni, a ingiuriarla ed insultarla e minacciarla di morte». Lei avrebbe tentato di fuggire ma lui l’avrebbe fermata, picchiata «con violenza tale da renderla inerme e costretta in ultimo a subire un rapporto sessuale».

Leggi anche:—>Uccide la fidanzata facendola a pezzi e poi si impicca. In un foglio la confessione:«Non preoccupatevi del corpo di Emma»

E ancora, l’ex compagno, tramite social, avrebbe inviato a una loro conoscenza in comune «un video destinato a rimanere privato, girato tempo prima, nel quale era ripresa la vittima nuda». Soltanto all’alba, dopo parecchie ore, «la donna è riuscita a fuggire e chiedere finalmente aiuto».