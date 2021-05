Previsioni Meteo DOMANI mercoledì 5 | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani mercoledì le previsioni meteo del 5 maggio. Al nord cieli prevalentemente coperti per tutto il giorno. Al centro instabili con schiarimenti nel corso della giornata. Al sud cieli cieli nuvolosi tutta la giornata. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 5 maggio

Nord:

Cielo poco nuvoloso su Liguria di ponente, Piemonte centro meridionale ed Emilia-romagna. Annuvolamenti estesi sulle restanti aree con rovesci sparsi a ridosso dei rilievi e con locale sconfinamento sulle aree pianeggianti. Generale miglioramento dal pomeriggio ad eccezione di una persistenza di nubi e fenomeni su Friuli-venezia giulia.

Centro e Sardegna:

Annuvolamenti estesi al mattino su Lazio, Umbria e sulle aree appenniniche di Toscana, Marche ed Abruzzo con locali deboli rovesci fino al pomeriggio, specie a ridosso delle aree montuose. Seguiranno ampi rasserenamenti.

Sud e Sicilia:

Molte nubi sulle aree tirreniche con piogge sparse in graduale attenuazione. Temporanei annuvolamenti al mattino sulle altre aree seguiti da ampie schiarite a parte il transito di innocua nuvolosità alta e stratiforme sulla Sicilia centro meridionale

Temperature:

Minime stazionarie su Valpadana, Lazio ed Umbria; in generale lieve aumento altrove. Massime stazionarie su triveneto; in aumento sul restante settentrione ed al centro; in calo al meridione.

Venti:

In prevalenza dai quadranti meridionali su Emilia-romagna ed al centro sud, moderati localmente forti sulle aree appenniniche centro settentrionali e moderati sulle altre aree; deboli variabili sul resto del settentrione.

Mari:

Molto mosso mar Ligure; mossi adriatico settentrionale e tirreno centro settentrionale con moto ondoso in aumento su quest’ultimo; poco mossi gli altri mari.