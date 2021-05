Previsioni Meteo OGGI domenica 9 | cieli sereni

Nella giornata di oggi domenica le previsioni meteo del 9 maggio. Al nord cieli prevalentemente sereni con scarsa nuvolosità. Al centro cieli sereni con possibili addensamenti serali. Al sud cieli sereni con intensificazione nel corso della giornata delle nubi. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 9 maggio

Nord:

Iniziali condizioni di bel tempo, con aumento delle nubi compatte su Valle d’aosta e Piemonte, con piogge dal pomeriggio lungo l’arco alpino occidentale, e delle velature sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Estese velature sulla Sardegna; iniziale bel tempo sul settore peninsulare con aumento delle velature in estensione dall’isola.

Sud e Sicilia:

Estesa copertura di nubi alte e sottili sulla Sicilia; bel tempo sul settore peninsulare, con aumento dal pomeriggio delle velature a partire dal settore occidentale.

Temperature:

Minime in aumento al nord-ovest, aree alpine e prealpine, Liguria, regioni tirreniche peninsulari e Sardegna centroccidentale, in diminuzione sul resto del paese; massime in diminuzione sulle coste orientali della Sardegna e di quelle meridionali della Sicilia, in aumento sul resto del paese, più marcato sul triveneto.

Venti:

Moderati sudorientali sulla Sardegna; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da mossi a molto mossi mare e canale di Sardegna; da poco mossi a mossi lo stretto di Sicilia, lo ionio ed il mar ligure; poco mossi i restanti mari.