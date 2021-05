Mobilità e ambiente, ricerca Bva-Doxa: 1 italiano su 2 possiede bici o monopattino

Mobilità e ambiente, tra i giovanissimi maggiore attenzione al tema: 1 italiano su 2 possiede una bici o un monopattino, maggiore la diffusione dei mezzi leggeri al Nord. I dati offerti dalla ricerca Bva-Doxa per Groupama Assicurazioni.

Una delle misure di maggiore successo disposte durante il 2020 a seguito della pandemia è senz’altro il bonus Mobilità. Avanzato e appoggiato dal governo di Giuseppe Conte, sono in molti i cittadini che hanno usufruito di questo incentivo. Tant’è che è salito a 663.710 il totale dei cittadini beneficiari, il tutto a favore di un tipo di mobilità a basso impatto ambientale. Basti pensare, poi, come l’ultima finestra di rimborsi ha riguardato 104.985 cittadini, a seguito dell’acquisto di una bici o un monopattino effettuato tra il 4 maggio e il 2 novembre 2020, beneficiando così di un rimborso massimo di 500 euro per il 60% della spesa sostenuta.

A confermare il successo di una tale iniziativa, poi, arrivano anche i dati di ricerca Bva-Doxa per l’Osservatorio ‘Change Lab, Italia 2030’ realizzato da Groupama Assicurazioni. Secondo quanto emerso dall’analisi, infatti, pare dunque che 1 italiano su 2 possegga al momento una bici e/o un monopattino.

Bici e monopattini, maggiore diffusione al Nord

Non è ancora certo che verrà nuovamente inotrodotto il bonus Mobilità durante il nuovo governo Draghi. Ciò che è emerso, però, è il successo dell’incentivo promosso dal precedente esecutivo. Secondo quanto rilevato dalla ricerca Bva-Doxa, infatti, un italiano su due possiede al momento una biciclietta e/o un monopattino. La ricerca è stata realizzata per Groupama Assicurazioni, prima filiale del Gruppo francese Groupama e tra i principali player del settore assicurativo in Italia, e ha permesso di monitorare il cambiamento delle abitudini di vita degli italiani.

Sempre secondo quanto emerso dal report, la diffusione dei mezzi di mobilità leggera risulta tuttavia fortemente disomogenea nella penisola nostrana. I dati parlano di un 65% del Nord Italia, di un 38% del Sud e delle Isole, e di un 50% del Centro. Non solo bici e monopattini. La ricerca, infatti, ha abbracciato anche la mobilità più generalmente all’ambiente, con un prospetto che si affaccia fino al 2030. Secondo gli italiani, è importante spostarsi in maniera ecosostenibile, tanto da tutelare adeguatamente l’ambiente e prestare massima attenzione in termini di consumi e inquinamento.

Secondo il 35% degli italiani, infatti, è emerso che è fondamentale limitare al massimo o addirittura abolendo l’uso di veicoli inquinanti in città; per il 36% questo può essere coadiuvato dall’uso di mezzi di trasporto ecologici, mentre per 3 Italiani su 10 (il 29%) facendo ricorso alla mobilità multimodale per gli spostamenti: più mezzi e forme di trasporto, anche condivise, e meno inquinanti. In particolare, proprio a riguardo del fenomeno del car sharing, sarebbero più di 6 Italiani su 10 (il 62%) a dichiarasi pronti – passata la pandemia – alla shared mobility. Si sottolinea, inoltre, come i più inclini all’attenzione ambientale siano i cittadini di età giovanissima – dai 18 ai 25 anni (66%).