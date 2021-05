Trovato cadavere di un uomo sulla spiaggia, ipotesi malore. L’autopsia stabilirà le cause del decesso

Trovato ieri sera sulla spiaggia tra Fiumicino e Focene il cadavere di un uomo di mezz’età. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti del commissariato di Fiumicino, dopo una segnalazione ricevuta.

L’uomo era solo, probabilmente stava pescando. Secondo una prima ipotesi, la morte sarebbe da ricondurre a cause naturali, come un malore mentre stava pescando. Sarà l’autopsia ad accertare le cause della morte dell’uomo. Da un primo rilievo sembra che il corpo non presenti segni di lesioni o ferite.