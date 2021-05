Auto contro palo: Stefano muore tra le braccia del papà soccorritore 118. Aveva solo 21 anni

L’auto di Stefano Pagano, 21 anni, si è schiantata contro un palo in via Archimede a Ragusa. Il mezzo ha sventrato una ringhiera dopo aver colpito il palo per motivi che si sta cercando ancora di chiarire.

Sul posto sono giunte due ambulanze e in una delle due c’era il padre del ragazzo, Antonio, soccorritore del 118. L’uomo ha riconosciuto subito il figlio e lo ha portato in ambulanza in ospedale, per provare a salvarlo. In pronto soccorso hanno intubato Stefano e dovevano fargli anche una tac ma il ragazzo era troppo grave ed è morto.

Dalle indagini si è poi scoperto che era un amico di Stefano a guidare, un 25enne che non aveva la patente e che adesso è indagato per omicidio stradale.

Sotto choc il padre che lo ha visto morire tra le sue braccia. Solo pochi anni prima aveva perso la moglie.