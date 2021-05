Giallo nel Milanese: trovato il cadavere di una donna in un’area di campagna

Il cadavere di una giovane donna è stato trovato in un’area di campagna a Mazzo, una frazione di Rho (Milano).

Il corpo privo di vita è stato scoperto da un passante in via Morandi, intorno alle 17, in una strada che costeggia i campi. Sul corpo non sono strati trovata i documenti, l’età della giovane si aggira intorno ai 25 anni. Sul caso stanno indagando i carabinieri, che, al momento non sono ancora in grado di chiarire se si tratti di un omicidio o di una morte di altro tipo. Dai primi accertamenti sul corpo pare non ci siano segni evidenti di violenza.