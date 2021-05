Eliminati dalla Treccani i dispregiativi “cagna” e “zoccola” dai sinonimi di donna

L’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, ha cambiato il sinonimo di donna, a seguito, due mesi fa di un dibattito tra un gruppo di attiviste, dopo che nel Regno Unito l’Oxford Dictionary aveva cambiato la parola ‘woman’.

Ora, chi cercherà il sinonimo di donna, nella versione online del vocabolario Treccani, non troverà più parole come “cagna” o “zoccola”. Scompaiono davanti all’espressione “buona donna” tutti i sinonimi (o meglio dispregiativi), alla parola prostituta.

“Sono molto contenta, è un risultato molto importante culturalmente”. Così Monia Monni, assessora all’ambiente della Regione Toscana, che poco più di due mesi fa aveva firmato la lettera aperta con cui si chiedeva di rimuovere la parola ‘cagna’ fra i sinonimi della parola ‘donna’ sul vocabolario online della Treccani.

“Ho aderito volentieri all’appello – ha spiegato Monni – per storia personale e per convinzione, e sono contenta che si cominci a smuovere qualcosa anche nella Treccani: era sconvolgente che nell’enciclopedia con la ‘e’ maiuscola ci fosse una definizione così offensiva”. Un risultato che, per l’assessora toscana, “non cambia da subito la vita delle donne, ma i cambiamenti partono sempre dalla mentalità, e speriamo che questo Paese progredisca verso una cultura più rispettosa e paritaria”.