Marco mangia crostacei per cena e muore davanti all’amico: choc anafilattico

È morto improvvisamente Marco Martelli, 47 anni di Torri di Quartesolo (Vicenza). Si trovava a cena con il coinquilino e si è sentito male dopo aver mangiato dei crostacei crudi.



Ha mangiato crostacei crudi per cena Marco e si è sentito subito male, era insieme al coinquilino che ha dato l’allarme ma sono stati inutili i tentativi di salvataggio da parte del 118. Per quanto sia risultato evidente che si sia trattato di una disgrazia, sul caso stanno indagando i carabinieri.

La vittima avrebbe mangiato per cena crostacei crudi, non sapendo di essere allergico. Intorno alle 19.30 è arrivata alla centrale operativa del Suem la telefonata con la richiesta d’aiuto, da parte del coinquilino di Marco che aveva subito compreso la gravità della situazione. I soccorsi giunti sul posto hanno operato in pochi minuti per poter cercare di salvare la via dell’uomo ma i tentativi si sono purtroppo rivelati vani.