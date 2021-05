Bollettino coronavirus 16 maggio: 5.753 contagi, 93 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 16 maggio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 16 maggio, dichiara 5.753 contagi, 93 decessi. Le 93 vittime per Covid registrate nelle ultime 24 ore rappresentano il dato più basso da sette mesi. Lo scorso 20 ottobre furono infatti 89 mentre il giorno dopo se ne registrarono 127. Sono 202.573 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 294.686. Il tasso di positività è del 2,8%, stabile rispetto al 2,2% di ieri.

Sono 1.779 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 26 in meno rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, sono stati 60 (ieri 63). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 12.134 persone, 359 meno di ieri. In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.159.122, i morti 124.156. I dimessi ed i guariti hanno raggiunto quota 3.706.084, con un incremento di 9.603 unità nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 328.882, in calo di 3.948 rispetto a ieri.

Le Regioni

Campania; 919 positivi e 11 vittime

Sono 919, di cui 259 sintomatici, i nuovi positivi al Covid 19 nelle ultime 24 ore in Campania, su 15.653 test molecolari eseguiti. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi antigenici, è del 5,87%, in lieve rialzo rispetto al 5,14 di ieri. Il bollettino odierno dell’Unità di crisi segnala 11 vittime e 1.424 guariti. Continua il trend positivo nell’occupazione dei posti letto: i ricoveri in intensiva sono 99 (-3), quelli in degenza 1174 (-22).

Lazio, 577 casi, il numero più basso da 7 mesi

Nel Lazio oltre 11.000 tamponi (-2.951) e oltre 12.000 antigenici per un totale di 23.687 test, si registrano 577 nuovi casi positivi (-44), continua la frenata: il numero dei casi positivi e’ il più basso da 7 mesi. I decessi registrati sono 14 (+9) ma si registrano 0 decessi nelle province, i guariti sono 1.003, in riduzione il numero dei ricoverati pari a 1.548 (-43). Le terapie intensive sono 236 (+3). Complessivamente diminuiscono casi e ricoveri, aumentano le terapie intensive e i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 5,1%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,4%. I casi a Roma citta’ sono a quota 322.

In Toscana 506 nuovi positivi, tasso al 2,52%

Sono 506 i nuovi casi registrati di Coronavirus registrati in Toscana nelle 24 ore su 20.113 test di cui 12.561 tamponi molecolari e 7.552 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,52% (6,2% sulle prime diagnosi). E’ quanto reso noto dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social. Il numero dei nuovi casi è leggermente superiore rispetto a ieri (erano 491) mentre il numero dei test effettuati è inferiore (erano 24.061) quindi il tasso di positività sale (era 2,04%). In Toscana sono stati attualmente somministrati 1.662.693 vaccini.

In Emilia-Romagna 452 nuovi positivi e 7 morti

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 379.577 casi di positività, 452 in più rispetto a ieri, su un totale di 14.163 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,1%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni. Da lunedì 17 maggio, in Emilia-Romagna i 40-49enni, cioè i nati dal 1972 al 1981 compresi, potranno registrarsi on line per la somministrazione del vaccino anti Covid collegandosi al sito internet della Regione http://salute.regione.emilia-romagna.it/candidature-vaccinazione. Lo stesso disponibile per la classe d’età 50-54 (i nati dal 1967 al 1971 compresi), per la quale naturalmente le candidature rimangono aperte. Il conteggio progressivo delle somministrazioni effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quante sono le seconde dosi somministrate.

Puglia, 404 casi 8 morti, lieve calo ricoveri

Si registra ancora un calo oggi in Puglia per quanto riguarda i nuovi casi positivi a fronte di una diminuzione decisa del numero dei test. Calano ancora i decessi, sotto quota 10 (da tempo non si verificava). Crescono, anche se oggi poco, i guariti e pertanto anche gli attuali positivi e i ricoverati flettono lievemente. Sono i dati del bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute. Su 6.895 tamponi per l’infezione da coronavirus sono emersi 404 casi positivi: 95 in provincia di Bari, 38 in provincia di Brindisi, 41 nella provincia Bat, 74 in provincia di Foggia, 131 in provincia di Lecce, 23 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 567 su 9.984 test. Sono stati registrati 8 decessi: 3 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 1 in provincia di Foggia. Ieri i morti erano 11. In tutto in Puglia hanno perso la vita 6.262 persone. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.380.773 test. Sono 201.369 i pazienti guariti mentre ieri erano 200.955 (+414). I casi attualmente positivi sono 38.718 mentre ieri erano 38.736 (-18). I pazienti ricoverati sono 1.251 mentre ieri erano 1.260 (-9). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 246.349 così suddivisi: 93.451 nella provincia di Bari; 24.582 nella provincia di Bat; 18.733 nella provincia di Brindisi; 44.194 nella provincia di Foggia; 25.649 nella provincia di Lecce; 38.576 nella provincia di Taranto;787 attribuiti a residenti fuori regione; 377 provincia di residenza non nota.

403 nuovi casi ricoveri in calo in Piemonte

Sono 403 i nuovi casi di positività al Covid in Piemonte. E’ quanto comunica la Regione. Il numero corrisponde al 3,4% degli 11.708 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 189 (46,9%). Il totale dall’inizio della pandemia è 359.838. I decessi segnalati dall’Unità di crisi sono cinque (nessuno verificatosi oggi) per un totale di 11.504. I ricoverati in terapia intensiva sono 138 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.250 (-34 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 9.467.

Basilicata, 93 contagi e 2 decessi

In Basilicata sono 93 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (89 sono residenti), su un totale di 1.185 tamponi molecolari, e si registrano 2 decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino quotidiano. Le persone decedute risiedevano a Pietragalla e Potenza. I lucani guariti o negativizzati sono 190. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 4.969 (-103), di cui 4.853 in isolamento domiciliare. Sono 19.525 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 543 quelle decedute. I ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 116 (-3): al San Carlo di Potenza 31 nel reparto di malattie infettive, 33 in pneumologia, 4 in medicina d’urgenza, 5 in medicina interna Covid, 4 in terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 23 nel reparto di malattie infettive, 11 in pneumologia, 0 in medicina interna Covid e 5 in terapia intensiva. Invariato il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 9. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 343.608 tamponi molecolari, di cui 315.367 sono risultati negativi, e sono state testate 197.459 persone.

Sardegna, 33 nuovi casi e nessun decesso

Sono 56.132 casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 33 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.244.081 tamponi, per un incremento complessivo di 1.478 test rispetto al dato precedente”. Lo comunica la Regione Sardegna. Non si registrano nuovi decessi (1.433 in tutto). Sono invece 212 (-6) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre resta sono 39 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.150 e i guariti sono complessivamente 40.288 (+91), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 10”.Sul territorio, dei 56.132 casi positivi complessivamente accertati, 14.662 (+16) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.529 (+2) nel Sud Sardegna, 5.093 (+11) a Oristano, 10.790 (+3) a Nuoro, 17.043 (+1) a Sassari”.

In Friuli Venezia Giulia 29 nuovi contagi e nessun decesso

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.250 tamponi molecolari sono stati rilevati 29 nuovi contagi con una percentuale di positività del 1,28%. Sono inoltre 1.185 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4 casi (0,33%). Nella giornata odierna non si registra alcun decesso, i ricoveri nelle terapie intensive sono stabili e pari a 16 mentre si riducono quelli in altri reparti che risultano essere 72. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.768, con la seguente suddivisione territoriale: 806 a Trieste, 1.999 a Udine, 672 a Pordenone e 291 a Gorizia. I totalmente guariti sono 91.389, i clinicamente guariti 5.624, mentre quelli in isolamento oggi scendono a 5.636. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.505 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.055 a Trieste, 50.514 a Udine, 20.803 a Pordenone, 12.943 a Gorizia e 1.190 da fuori regione.

