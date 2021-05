Camilla Bognoli, 22 anni, è scomparsa da venerdì: sms sospetto alla mamma

Camilla Bognoli, 22 anni, è scomparsa da venerdì pomeriggio da Peschiera del Garda (Verona). Lanciato appello sui social per ritrovarla

Camilla Bognoli, 22 anni, è sparita da Peschiera del Garda (Verona) da venerdì pomeriggio. Di lei non si hanno più notizie da quando è uscita dalla sua abitazione. Sui social hanno lanciato un appello per ritrovarla e hanno lasciato un numero di telefono in caso qualcuno la avvisti.

Oltre alla foto di Camilla c’è anche la descrizione di cosa indossava quando è uscita: maglietta bianca a maniche lunghe di Tommy Hilfiger, pile bianco, pantaloni neri con due righe laterali rossa e bianca, scarpe da tennis bianche. Il numero da chiamare nel caso in cui qualcuno la veda è: 351-9329658.

Verso le 13 di ieri la madre della ragazza ha ricevuto uno strano sms, ma ha detto di non essere affatto certa che a scriverlo sia stata davvero la figlia.