Bimbo di 2 anni annegato, indagati i genitori del piccolo come atto dovuto. Oggi si terrà l’autopsia del piccolo Lorenzo Grilli

Si terrà oggi, mercoledì 19 maggio l’autopsia su Lorenzo Grilli, il bimbo di 2 anni annegato in piscina nella villetta di famiglia sita a Città Sant’Angelo (Pescara). Il bimbo stava giocando quando per alcuni minuti è sfuggito al controllo della madre che si trovava in casa con la sorella maggiore.

Hanno provato a cercarlo anche dai nonni, poi hanno scoperto il corpo del bimbo che galleggiava in piscina. Sul posto i soccorritori del 118, ma per il piccolo ormai era troppo tardi. I carabinieri hanno avviato un’inchiesta e il pm Rosangela Di Stefano ha aperto un fascicolo con ipotesi di reato di omicidio colposo.

Nel fascicolo sono iscritti come indagati, in quanto atto dovuto, madre e padre del bimbo, anche se quest’ultimo non si trovava in casa al momento del dramma.