Bollettino coronavirus 19 maggio: 5.506 contagi, 149 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 19 maggio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 5.506 i nuovi casi di covid riscontrati oggi in Italia dopo l’analisi di 287.256 tamponi, con l’indice di positività all’1,9%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 149 morti, che portano il totale delle vittime a 124.646 da inizio pandemia. Continua a scendere il numero dei ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono ora 1.643 persone (-46 da ieri), con 70 nuovi ingressi. I ricoveri ordinari sono 11.018 ricoveri ordinari (-521 da ieri), 3.741.149 i guariti (+13.929) e 306.730 gli attualmente positivi (-8.578). Questi i dati del bollettino covid, forniti dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile.

Le Regioni

In Sicilia 603 i nuovi positivi, 10 i morti

Sono 603 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 21.467 tamponi processati, con una incidenza quasi del 2,8%, in aumento rispetto a ieri che era all’1,7%. La Regione è terza per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state10 e portano il totale a 5.699. Il numero degli attuali positivi è di 15.268 con una diminuzione di 1.025 casi. I guariti oggi sono 1.618. Negli ospedali i ricoverati sono 840, 54 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 107, 1 in meno rispetto a ieri. La distribuzione tra le province c’è Palermo con 70 casi, Catania 268, Messina 51, Siracusa 48, Trapani 29, Ragusa 48, Caltanissetta 19, Agrigento 58, Enna 12.

Lazio, 466 casi, cala l’incidenza

Nel Lazio su oltre 15mila tamponi (+4200) e quasi 18mila antigenici per un totale di oltre 33mila test, si registrano 466 nuovi casi positivi (+118), i decessi sono 16 (+2), i ricoverati sono 1454 (-65). i guariti 1880, le terapie intensive sono 215 (-1). diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 2,9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,3% i casi a Roma citta’ sono a quota 208. Cala l’incidenza ogni 100mila abitanti.

In Toscana 341 nuovi casi, 16 decessi

I ricoverati sono 929 (40 in meno rispetto a ieri), di cui 170 in terapia intensiva (3 in più). In Toscana sono 341 i nuovi casi di positività al Covid (336 confermati con tampone molecolare e 5 da test rapido antigenico), che portano a 237.783 il numero totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 217.735 (91,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 11.593 tamponi molecolari e 9.962 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,6% è risultato positivo. Sono invece 6.608 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 13.473, -3,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 929 (40 in meno rispetto a ieri), di cui 170 in terapia intensiva (3 in più). Oggi si registrano 16 nuovi decessi: 9 uomini e 7 donne con un’età media di 78,7 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 341 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa (29% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 15% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).

Basilicata, 68 contagi e 2 decessi

In Basilicata sono 68 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (66 sono residenti), su un totale di 1.253 tamponi molecolari, e si registrano 2 decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino quotidiano. Le vittime risiedevano a Picerno e Tolve. I lucani guariti o negativizzati sono 190. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 4.606 (-126), di cui 4.509 in isolamento domiciliare. Sono 20.048 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 548 quelle decedute. I ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 97 (-12): al San Carlo di Potenza 31 nel reparto di malattie infettive, 28 in pneumologia, 2 in medicina d’urgenza, 0 in medicina interna Covid, 3 in terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 20 nel reparto di malattie infettive, 10 in pneumologia, 0 in medicina interna Covid e 3 in terapia intensiva. In calo il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 6 (-3). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 346.598 tamponi molecolari, di cui 318.186 sono risultati negativi, e sono state testate 198.183198.692 persone. Per i vaccini, a causa della mancanza di dosi oggi sono sospese le somministrazioni di Pfizer e Moderna in tutti i punti vaccinali dell’azienda Asp di Potenza. Proseguono regolarmente, invece, le somministrazioni per coloro che devono ricevere il vaccino Vaxzervia (AstraZeneca), nella classe d’età tra i 60 e i 79 anni. Per Pfizer e Moderna sarà assicurata a partire da domani la somministrazione delle sole seconde dosi mentre saranno riprogrammati dalla Asp i recuperi delle seconde dosi previste per oggi e di tutte le prime dosi non somministrate.

