Bollettino coronavirus 20 maggio: 5.741 contagi, 164 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 20 maggio, dichiara 5.741 contagi, 164 decessi. Sono 251.037 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 287.256. Il tasso di positività è del 2,3%, in aumento rispetto all’1,9% di ieri (+0,4%).

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.178.261, i morti 124.810. I dimessi ed i guariti sono 3.753.965, con un incremento di 12.816 unità nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 299.486, in calo di 7.244 rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 287.559 persone (-6.510 rispetto a ieri).

In Campania 649 casi e 40 morti

Sono 649 i nuovi casi di coronavirus registrati ieri in Campania. I tamponi molecolari analizzati sono 12.627. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 40 nuovi decessi, 14 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 26 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania dall’inizio della pandemia da Covid-19 è 6.933. I nuovi guariti sono 1.574, il totale dei guariti è 331.774. In Campania sono 93 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.061 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Lazio, 558 casi, Rt in calo allo 0,8%

Nel Lazio su oltre 11.000 tamponi (-4.348) e oltre 13.000 antigenici per un totale di quasi 25.000 test, si registrano 558 nuovi casi positivi (+92), 10 i decessi (-6), 1.035 i guariti, in riduzione il numero dei ricoverati pari a 1.394 (-60). Le terapie intensive sono 210 (-5). Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 4.9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,2%. I casi a Roma citta’ sono a quota 306. Aumentano i casi, diminuiscono i decessi, i ricoverati e le terapie intensive. L’Rt in calo a circa 0.8.

In Puglia 386 casi 30 morti

Sono in lieve calo oggi in Puglia i nuovi casi positivi al Covid19 a fronte di una diminuzione non rilevante del numero dei test. Torna a salire il dato dei decessi. Sempre consistente il ritmo dei nuovi guariti e pertanto gli attuali positivi sono in netta flessione come anche i ricoverati che si approssimano a scendere sotto quota mille. E’ il quadro di sintesi del bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute.

Su 8.679 test per l’infezione da coronavirus sono stati rilevati 386 casi positivi: 81 in provincia di Bari, 43 in provincia di Brindisi, 61 nella provincia Bat, 85 in provincia di Foggia, 84 in provincia di Lecce, 31 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi contagi erano 433 su 9.610 tamponi. Sono stati registrati 30 decessi: 9 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 5 in provincia Bat, 1 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 8. In tutto hanno perso la vita 6.342 persone. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.415.076 test.

Sono 207.173 i pazienti guariti mentre ieri erano 205.261 (+1.912). I casi attualmente positivi sono 34.205 mentre ieri erano 35.761 (-1.556). I pazienti ricoverati sono 1.027 mentre ieri erano 1.118 (-91). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 247.720 così suddivisi: 93.840 nella provincia di Bari; 24.803 nella provincia di Bat; 18.902 nella provincia di Brindisi; 44.348 nella provincia di Foggia; 25.937 nella provincia di Lecce; 38.722 nella provincia di Taranto; 790 attribuiti a residenti fuori regione; 378 provincia di residenza non nota.

In Abruzzo 62 nuovi casi e nessun decesso

Sono complessivamente 73427 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 62 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 98 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 18, di cui 4 residenti in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Pescara, 7 in provincia di Chieti e 6 in provincia di Teramo.Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi. In seguito a riallineamento sono stati eliminati 2 decessi conteggiati erroneamente: il totale dunque è 2463. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 65021 dimessi/guariti (+215 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5943 (-152 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1083897 tamponi molecolari (+3452 rispetto a ieri) e 448841 test antigenici (+1399 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.3 per cento. 181 pazienti (-19 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 16 (-2 rispetto a ieri con 1 nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 5746 (-131 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 18388 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+11 rispetto a ieri), 19119 in provincia di Chieti (+28), 18030 in provincia di Pescara (+4), 17136 in provincia di Teramo (+19), 573 fuori regione (+2) e 181 (-2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

In Friuli Venezia Giulia 36 nuovi positivi e 2 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.543 tamponi molecolari sono stati rilevati 36 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 1,02%. Sono inoltre 1720 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 5 casi (0,29%). Due decessi pregressi, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 11 così come calano a 60 quelli in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.775: 809 a Trieste, 2.003 a Udine, 672 a Pordenone e 291 a Gorizia. I totalmente guariti sono 91.850, i guariti clinici 5.635 e le persone in isolamento oggi scendono a 5.329. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.660: 21.102 a Trieste, 50.542 a Udine, 20.853 a Pordenone, 12.973 a Gorizia e 1.190 da fuori regione. Nel settore delle residenze per anziani non sono stati rilevati casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali né tra gli operatori sanitari all’interno delle stesse strutture. Sul fronte del Sistema sanitario regionale, nell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc) si registra la positività al virus di un infermiere.

