Rissa tra immigrati a colpi di ascia, panico a Sarno: si indaga

Notte di violenza a Sarno, in Campania. Scoppia una rissa tra immigrati di fronte a un bar, partono cocci di bottiglie e colpi d’ascia

Panico nel centro storico di Sarno (Salerno), dove è scoppiata una rissa poi degenerata in pochi istanti. L’episodio è occorso di fronte a un bar verso le 21:45, in via Laudisio. È esplosa una rissa tra cittadini extracomunitari, e dapprima sono partiti cocci di bottiglie, poi hanno usato un’ascia.

I colpi erano rivolti contro un uomo che è riuscito a salvarsi. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e due ambulanze.

Leggi anche:—>Denise, clamoroso a Quarto Grado:«Indagati Anna Corona e Beppe Della Chiave». Si ipotizza sequestro di persona

Ci sono dei feriti non gravi, portati poi in ospedale. Gli inquirenti stanno indagando per comprendere cosa sia successo e le ragioni che hanno fatto scaturire la violenza scoppiata in strada. Verranno inoltre analizzate le telecamere di videosorveglianza.