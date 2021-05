Bollettino coronavirus 24 maggio: 2.490 contagi, 110 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 24 maggio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 2.490 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.995. Sono invece 110 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 72. In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.194.672, i morti 125.335. I dimessi ed i guariti sono 3.792.898 (+7.032 rispetto a ieri), gli attualmente positivi 276.439 (-4.653).

I dimessi ed i guariti sono 3.792.898 (+7.032 rispetto a ieri), gli attualmente positivi 276.439 (-4.653). In terapia intensiva per il Covid in Italia ci sono 1.382 persone, in calo di 28 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, sono stati 48 come ieri. Sono invece 8.950 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 211 in meno nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 266.107 persone (-4.414 rispetto a ieri).

Le Regioni

In Emilia-Romagna altri 315 casi, sette morti

Sono 315 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna sulla base di 10.208 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. L’età media dei contagiati è di 36 anni. Col Covid-19 sono morte altre sette persone, dai 63 ai 97 anni, per un totale di 13.153 da inizio pandemia. Ricoveri sostanzialmente stabili rispetto a ieri, ma al di sotto dei mille pazienti negli ospedali della regione: 123 sono le persone in terapia intensiva (uno in più da ieri) e 763 sono quelle nei reparti Covid (tre in meno). Dei nuovi casi 115 sono asintomatici, 62 sono stati rilevati in provincia di Modena, 58 in quella di Parma, 57 in quella di Bologna (+7 dell’Imolese). I guariti sono 868 in più, i casi attivi 18.521 (-560), di cui il 95,2% in isolamento a casa. Alle 12 sono state somministrate complessivamente 2.399.502 dosi di vaccino. Sul totale, 825.439 sono persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

In Toscana altri 14 decessi

In Toscana sono 239.719 i casi di positività al coronavirus, 245 in più rispetto a ieri (234 confermati con tampone molecolare e 11 da test rapido antigenico). I nuovi casi – età media 37 anni – sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. Eseguiti 6.851 tamponi molecolari e 1.707 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,9% è risultato positivo. Sono invece 3.253 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,5% è risultato positivo. Oggi si registrano 14 nuovi decessi – 6 uomini e 8 donne con un’età media di 77 anni – che portano il totale a 6.639. I ricoverati sono 741, 19 in meno rispetto a ieri, di cui 133 in terapia intensiva, 2 in meno. Questi i dati diffusi dalla Regione. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 222.131 (92,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 10.949, -3,1% rispetto a ieri. Complessivamente, 10.208 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (331 in meno rispetto a ieri, meno 3,1%). Sono 25.279 (48 in più rispetto a ieri, più 0,2%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province Firenze registra 69 casi in più rispetto a ieri, Prato 24, Pistoia 25, Massa Carrara 6, Lucca 14, Pisa 16, Livorno 14, Arezzo 40, Siena 19, Grosseto 18.

Basilicata, 42 contagi e 0 decessi in due giorni

In Basilicata sono 42 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2, su un totale di 1.049 tamponi molecolari, e non si registrano decessi. Lo rende noto la task force regionale con il bollettino riferito agli ultimi due giorni. I lucani guariti o negativizzati sono 171. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 4.270 (-126), di cui 4.186 in isolamento domiciliare. Sono 20.603 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 549 quelle decedute. I ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 84 (-5): al San Carlo di Potenza 30 nel reparto di malattie infettive, 22 in pneumologia, 2 in medicina d’urgenza, 3 in terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 15 nel reparto di malattie infettive, 9 in pneumologia, 3 in terapia intensiva. In lieve aumento il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 6 (+1). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 350.904 tamponi molecolari, di cui 322.267 sono risultati negativi, e sono state testate 200.440 persone.

