Bullismo, bambino di 10 anni picchiato e ripreso dai suoi coetanei. I bulli lo ricattavano, chiedendogli di essere pagati per non diffondere i filmati in rete

Un bambino di 10 anni di Cervinara (Avellino) subiva le minacce e le aggressioni di alcuni bulli suoi coetanei. I bulli lo picchiavano con calci e pugni e poi lo riprendevano. I coetanei lo ricattavano e gli chiedevano soldi per non diffondere in rete i video. I segni delle aggressioni subite hanno fatto partire l’allerta dei genitori del bambino che hanno sporto denuncia.

Ogni settimana i bulli chiedevano al ragazzino i soldi per non diffondere i filmati e lui per paura non raccontava nulla di ciò che stava subendo. Dopo l’ultimo pestaggio, però, i segni era talmente visibili che i genitori l’hanno notato.

Così, parlando con lui, è emersa la verità. I genitori del bambino hanno sporto denuncia al commissariato di Cervinara ed è scattata l’inchiesta. In poco tempo i poliziotti hanno identificato i tre bulli.