Migranti, cadaveri di bambini e donne sulla spiaggia in Libia. Open Arms attacca l’Europa:«Vergogna». Il fondatore della Ong spagnola posta le foto choc su Twitter

Il fondatore della Ong spagnola “Open Arms”, Oscar Camps, su Twitter posta le foto choc di cadaveri senza vita di bambini su una spiaggia in Libia, probabilmente vittime di un naufragio. L’uomo commenta:«Sono ancora sotto shock per l’orrore della situazione, bambini piccoli e donne che avevano solo sogni e ambizioni di vita. Sono stati abbandonati su una spiaggia a Zuwara in Libia per più di 3 giorni. A nessuno importa di loro».

«Corpi abbandonati. Vite dimenticate. L’orrore tenuto lontano perché scompaia. Vergogna Europa», ha chiosato Camps.