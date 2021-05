Ogni nostro sforzo | Il Vangelo di oggi Martedì 25 Maggio 2021

Il Signore conosce ogni nostro sforzo, ogni attenzione e atto di carità che operiamo per il prossimo e per lui.

Liturgia di oggi Martedì 25 Maggio 2021

MARTEDÌ DELLA VIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO DISPARI)

Il Signore è il mio sostegno,

mi ha portato al largo,

mi ha liberato perché mi vuol bene. (Cfr. Sal 17,19-20)

Prima Lettura

Chi adempie i comandamenti offre un sacrificio che salva.

Dal libro del Siràcide

Sir 35,1-15

Chi osserva la legge vale quanto molte offerte;

chi adempie i comandamenti offre un sacrificio che salva.

Chi ricambia un favore offre fior di farina,

chi pratica l’elemosina fa sacrifici di lode.

Cosa gradita al Signore è tenersi lontano dalla malvagità,

sacrificio di espiazione è tenersi lontano dall’ingiustizia.

Non presentarti a mani vuote davanti al Signore,

perché tutto questo è comandato.

L’offerta del giusto arricchisce l’altare,

il suo profumo sale davanti all’Altissimo.

Il sacrificio dell’uomo giusto è gradito,

il suo ricordo non sarà dimenticato.

Glorifica il Signore con occhio contento,

non essere avaro nelle primizie delle tue mani.

In ogni offerta mostra lieto il tuo volto,

con gioia consacra la tua decima.

Da’ all’Altissimo secondo il dono da lui ricevuto,

e con occhio contento, secondo la tua possibilità,

perché il Signore è uno che ripaga

e ti restituirà sette volte tanto.

Non corromperlo con doni, perché non li accetterà,

e non confidare in un sacrificio ingiusto,

perché il Signore è giudice

e per lui non c’è preferenza di persone.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 49 (50)

R. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.

«Davanti a me riunite i miei fedeli,

che hanno stabilito con me l’alleanza

offrendo un sacrificio».

I cieli annunciano la sua giustizia:

è Dio che giudica. R.

«Ascolta, popolo mio, voglio parlare,

testimonierò contro di te, Israele!

Io sono Dio, il tuo Dio!

Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici,

i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. R.

Offri a Dio come sacrificio la lode

e sciogli all’Altissimo i tuoi voti;

Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora;

a chi cammina per la retta via

mostrerò la salvezza di Dio». R.

Il Vangelo di oggi Martedì 25 Maggio 2021

Riceverete in questo tempo cento volte tanto insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà.

Dal Vangelo secondo Marco

Mc 10,28-31

In quel tempo, Pietro prese a dire a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi».

Parola del Signore.

Ogni nostro sforzo | Il commento al Vangelo di oggi Martedì 25 Maggio 2021

Saper lasciare qualcosa di proprio per Gesù, ci dice proprio lui nel Vangelo, è pegno di vita eterna: se infatti tra gli uomini esiste la gratitudine, quanto più con Dio! Il Signore conosce ogni nostro sforzo, ogni attenzione e atto di carità che operiamo per il prossimo e per lui.

Gesù è il Signore della vita, della gioia e della carità: chi vive nel suo amore vive per sempre. Ma sappiamo tutti che la vita non è tutta rose e fiori: ci sono ogni giorno tanti sacrifici da fare. Non sarà forse più lieve il nostro cammino se sapremo donare e donarci un po’ di più a Dio?

Il commento al Vangelo di ieri

Quante volte facciamo grandi sforzi per noi stessi, per raggiungere i nostri obiettivi? E invece, quante volte ci capita di donare agli altri o a Dio?

Gesù ci dice che di quello a cui rinunceremo per causa sua, lui ne terrà conto e ci renderà il centuplo. Avremo cento volte tanto, anche materialmente – perché Gesù parla in questi termini! – insieme però a persecuzioni. Infatti, le difficoltà che si interporranno sul nostro cammino verso di lui, di qualsiasi genere potranno essere, saranno la nostra offerta più grande. Quell’offerta che ci consentirà di non dare troppa importanza agli agi e agli egoismi, e che ci ricorderà di essere su un “campo di battaglia” dove si decide con la carità e l’amore quella vita eterna che Dio è venuto a donarci grazie a Gesù.