Elezioni presidenziali Siria, seggi aperti: Assad punta a quarto mandato. Si vota fino alle 19 nelle zone controllate da Damasco e degli alleati

Nuove elezioni presidenziali in Siria dopo l’esplosione del conflitto nel 2011. L’agenzia ufficiale siriana Sana riporta dell’apertura dei seggi alle 7 (le 6 in Italia) fino alle 19, nelle zone sottoposte al controllo di Damasco e degli alleati.

Bashar al-Assad, contestato leader al potere dal 2000, mira a ottenere un quarto mandato di 7 anni e a quanto pare non dovrebbero esserci sorprese in un Paese già fortemente provato dalla guerra. Per quanto concerne gli altri due candidati, sono in lizza Abdullah Salloum Abdullah, ex ministro ed ex parlamentare e Mahmoud Ahmad Mar’ai, uno dei siriani ai colloqui di Ginevra.

Sono oltre 18 milioni le persone che hanno diritto di voto in Siria e all’estero. Secondo Damasco, vi sono 12.102 seggi allestiti per le votazioni. La guerra ha provocato 400mila morti e, dalle stime dell’Onu, gli sfollati sono oltre la metà della popolazione siriana prima della guerra, ossia circa 22 milioni. Dopo le presidenziali del 2014, Assad controlla controllo oltre il 60% del territorio, mentre i ribelli controllano zone nel nord e nordovest della Siria e i curdi le aree del nordest.