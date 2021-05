Virginia Raggi, si chiude la vicenda giudiziaria: definitiva l’assoluzione

Definitiva la sentenza di assolutazione già ribadita nel dicembre scorso per la vicenda riguardante l’inchiesta sulle nomine

LEGGI ANCHE: Processo Ruby ter: per Berlusconi prognosi non breve, stralciata la sua posizione

Si chiude la vicenda giudiziaria che ha coinvolto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in relazione ad una nomina in Campidoglio. Da oggi è infatti definitiva la sentenza di assoluzione ribadita nel dicembre scorso dalla corte d’Appello della Capitale. La Procura generale non ha presentato ricorso in Cassazione e quindi la sentenza è passata in giudicato.