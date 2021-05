“Scomunica per i clienti delle prostitute”, la lettera del missionario Giuseppe Locati al Papa

Padre Giuseppe Locati, con 30 anni di missione in Africa alle spalle, ora porta assistenza alle donne costrette a prostituirsi in Italia. La lettera al Pontefice: “C’è silenzio e indifferenza su questo olocausto occulto. Scomunica per i trafficanti di esseri umani”.

Padre Giuseppe Locati, 74enne originario di Arcene, è un missionario che ha lavorato per 30 anni in Africa, dove ha avuto modo di conoscere veramente “le periferie nel mondo”, calandosi “nelle sofferenze degli scarti dell’umanità”. Rientrato in Italia, ha affidato a una lettera aperta un messaggio importantissimo, indirizzato direttamente al Pontefice: la scomunica per i trafficanti di esseri umani e per i clienti delle prostitute.

Dal 2016, infatti, con la fondazione dell’associazione “Alle periferie“, il missionario ha continuato il suo forte impegno a difesa dei più deboli, degli indifesi. Da allora, insieme a un gruppo di volontari, porta assistenza alle donne obbligate a prostituirsi su strada, dando conforto e protezione alle donne abbandonate sulla Francesca, la Bergamina e la Rivoltana, in quel di Treviglio. Donne che sono vittime a tutti gli effetti di quello che il padre definisce una “moderna forma di schiavitù”.

Padre Locati: “Silenzio e indifferenza su questo olocausto occulto”

Secondo quanto viene riportato da Il Corriere della Sera, padre Locati domanda al Santo Padre un “gesto concreto“. Con in mano la raccomandazione contenuta nella conclusione del Dibattito internazionale sulla Corruzione tenutosi in Vaticano nel 2017, il missionario chiede dunque al Papa “la scomunica per i trafficanti di esseri umani organizzati in ‘mafie criminali e affini’ e predatori di migliaia di donne ridotte a “schiave sessuali” (100.000 solo in Italia!), una scomunica universale qualunque siano le origini, le nazionalità, le lingue e perfino i credi religiosi di questi trafficanti: il buon Dio è l’unico Signore della vita e in questo senso la scomunica è universale verso gli autori di questi crimini contro l’umanità”.

LEGGI ANCHE: Mafia e scommesse illegali, blitz della Dda: 65 persone indagate, 38 i sequestri

Padre Giuseppe Locati è amareggiato soprattutto da tutta l’indifferenza che viene lasciata alla prostituzione di strada. E infatti, scrive a papa Francesco: “Non è più possibile far finta di non vedere e girarsi dall’altra parte della strada. Non è più possibile accettare due pesi e due misure: se una donna italiana, europea o americana subisce una violenza sessuale, la stampa reagisce con veemenza (certo che occorre reagire contro ogni forma di violenza!), c’è però il silenzio quasi assoluto sulle violenze quotidiane su centinaia di migliaia di donne ‘trafficate’ in Europa (si parla di oltre 500.000 persone!) solo perché sono ‘straniere’ o hanno la ‘pelle nera’! Il silenzio e l’indifferenza su ‘l’olocausto occulto’ di queste ‘donne trafficate’, offendono la nostra civiltà”.

LEGGI ANCHE: Luana D’Orazio, l’ultimo audio al fidanzato:«Mi hanno lasciata sola, c’è tanto lavoro»

E ancora, impugando quanto dichiarato dal pontefice nel 2016, anno in cui aveva inserito lo sfruttamento della prostituzione tra i crimini contro l’umanità, il missionario conclude così la sua lettera: “Trattandosi di crimini contro l’umanità, di nuovi Caino, io Le chiedo nuovamente e invoco la ‘scomunica’ per tutti i trafficanti degli esseri umani. Ma non solo: oso chiederLe, Santo Padre, la scomunica per tutti quei ‘cattolici’ che abusano delle ‘ragazze schiave sessuali’: con le loro azioni perverse anche loro sono complici delle mafie degli esseri umani. Chiedo con fermezza la scomunica per i clienti cattolici: come può un uomo professarsi cattolico, andare in chiesa e poi sulla strada ‘uccidere’ sua sorella?”.