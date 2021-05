Riaprono le discoteche in tre Regioni bianche, ma non si balla

Sono tre le Regioni che dovrebbero finire in zona bianca, secondo il prossimo monitoraggio, e questo prevede anche la riapertura delle discoteche.

Questo quanto dispongono le tre ordinanze a cui stanno lavorando i governatori di Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Il provvedimento – che riguarda la riapertura di tutte le attività da lunedì nel rispetto delle linee guida, compreso il settore del wedding – prevede che i gestori delle discoteche saranno autorizzati solo per i servizi di bar e ristorante, ma non sarà possibile ballare in pista.