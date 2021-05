“Ubriaca ma non drogata”, pena ridotta agli stupratori

Dimezzata la condanna dei cinque aggressori di una turista inglese. L’orrendo fatto è avvenuto in una località turistica in provincia di Napoli cinque anni fa.

La donna fu violentata dopo averla fatta ubriacare, ma sec0ndo i giudici non era stata drogata. Così la pena dei suoi aggressori viene dimezzata. La vicenda riguarda una turista inglese che subì una violenza di gruppo nel 2016 da parte di cinque ex-dipendenti del Mar hotel Alimuri di Meta in provincia di Napoli. La turista si trovata in vacanza con la figlia, fu costretta a subire abusi di ogni tipo mentre cercava disperatamente di riprendersi dallo stordimento e di difendersi. Venne fotografata e le immagini furono fatte girare sui social.

Nel 2019 il Tribunale di Torre Annunziata sancì le pene severe per gli accusati: nove anni per Gennaro Gargiulo, otto per Antonio Miniero e Fabio De Virgilio, sette per Francesco D’Antonio, quattro per Raffaele Regio. Ma le 40 pagine di motivazioni con le quali la Corte d’appello di Napoli ha ridotto le pene sostengono che non sussistesse l’aggravante della somministrazione della droga. Dunque le condanne sono così riviste: quattro anni a D’Antonio, Miniero e De Virgilio, quattro anni e otto mesi a Gargiulo, tre anni a Regio. Ora ci sarà il ricorso in Cassazione da entrambe le parti, per il momento gli uomini sono agli arresti domiciliari. Gli aggressori si sono sempre dichiarati innocenti in quanto, dicono, la donna era consenziente.

LEGGI ANCHE: Partita del Cuore, Pecchini attacca Aurora Leone e Ciro dei The Jackal:«Mai detto nulla di sessista, dicano la verità»



Nella sentenza si legge che al donna assunse vino e liquori superalcolici “sotto gli occhi di camerieri e barman e gli stessi vi contribuivano attivamente, esibendosi nelle relative preparazioni e versando ripetutamente cocktail per l’intera serata“. Difficile stabilire però se all’interno dei bicchieri vi fosse una qualche sostanza per lo stupro. Nei capelli e nelle urine della vittima mancano sì tracce di droghe ma i campioni sono stati prelevati troppo tardi rispetto al fatto, il che rende complicata l’analisi.