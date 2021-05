Bollettino coronavirus 28 maggio: 3.738 contagi, 126 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 28 maggio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 3.738 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.147. Sono invece 126 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 171. Sono 249.911 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 243.967. Il tasso di positività è dell’1,5%, in lieve calo rispetto all’1,7% di ieri. In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.209.707, i morti 125.919. I dimessi ed i guariti sono invece 3.837.518, con un incremento rispetto a ieri di 10.534, mentre gli attualmente positivi scendono a 246.270, in calo di 6.923 nelle ultime 24 ore. Sono 1.142 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 64 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, sono stati 41 (ieri erano stati 38). Sono invece 7.192 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 515 in meno nelle ultime 24 ore.

Le Regioni

D’Amato (Lazio), ‘oggi 296 casi e 11 decessi’

Oggi nel Lazio “su oltre 11mila tamponi (-470) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 27mila test, si registrano 296 nuovi casi positivi (-65), i decessi sono 11 (+2), i ricoverati sono 1.111 (-50). I guariti 1.272, le terapie intensive sono 159 (-6). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,5%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende all’ 1%. I casi a Roma città sono a quota 168. Oltre il 45% della popolazione target ha ricevuto almeno una dose di vaccino e più del 21% ha completato il percorso vaccinale”. Lo evidenzia l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, nel bollettino al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Nell’Asl Roma 1 “sono 68 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registano 2 decessi – prosegue D’Amato – Nell’Asl Roma 2: sono 78 casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registano 2 decessi; nell’Asl Roma 3 sono 22 casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 2 decessi; nell’Asl Roma 4 sono 11 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso”. Nell’Asl Roma 5 “sono 27 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi; nell’Asl Roma 6 sono 37 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso”, osserva l’assessore.

258 casi in Emilia-Romagna: quattro morti

In Emilia-Romagna continua il calo di contagi e ricoveri per Covid-19: i nuovi contagi sono 258 rilevati sulla base di quasi 22.700 tamponi delle ultime 48 ore. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 109 (due in meno rispetto a ieri), 560 quelli negli altri reparti Covid (-61). Altri quattro i morti: un 76enne nel Piacentino, una 57enne nel Parmense e una 89enne e un 95enne nel Modenese. In regione i casi attivi ad oggi sono 16.390 (-966 rispetto a ieri), quasi il 96% in isolamento a casa perché non necessita di cure particolari. Per quanto riguarda i contagi nelle province Bologna ha 65 nuovi casi più sei del circondario imolese, seguita da Modena (37) e Parma (36). Campagna vaccinale: alle 15 risultano somministrate complessivamente 2.555.692 dosi. I cittadini che hanno completato il percorso di immunizzazione sono 920.735.

In Calabria 105 nuovi contagi, 5 morti

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 791.284 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 860.788 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 66.559 (+105 rispetto a ieri), quelle negative 724.725. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare -1 terapie intensive, 414 guariti/dimessi e 5 morti. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 6.813 (69 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 19 in reparto al presidio di Rossano;9 al presidio ospedaliero di Acri; 4 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’ospedale da Campo; 6 in terapia intensiva, 6.702 in isolamento domiciliare); caso chiusi 15.386 (14.860 guariti, 526 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.172 (20 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 8 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 1132 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.720 (8584 guariti, 136 deceduti).

In aggiornamento