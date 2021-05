Previsioni Meteo DOMANI sabato 29 | cieli coperti

Nella giornata di domani sabato le previsioni meteo del 29 maggio. Al nord nubi aumento nel corso della giornata. Al centro cielo nuvolosi con parziali e scarsi schiarimenti. Al sud cieli coperti su tutta l’area. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 29 maggio

Nord:

Su Friuli-venezia giulia, Liguria, appennino emiliano e restanti settori alpini e prealpini nuvolosità irregolare a tratti intensa con rovesci e temporali associati dalla tarda mattina/metà giornata; inizialmente variabile sul resto del nord ma in graduale peggioramento con piogge e temporali sparsi dal tardo pomeriggio/sera.

Centro e Sardegna:

Parzialmente nuvoloso sulla Sardegna, con schiarite anche ampie nel pomeriggio e nubi in nuovo aumento serale a partire da nord; poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, con nubi in aumento nel pomeriggio e cui saranno associati isolati rovesci o temporali, anche in serata, su alta toscana e appennino marchigiano e abruzzese.

Sud e Sicilia:

Sulla Sicilia nuvolosità irregolare con isolate piogge o brevi rovesci sul settore centro-settentrionale e che in serata rimarranno possibili solo sul settore orientale dell’isola; poco nuvoloso sulle regioni peninsulari salvo addensamenti pomeridiani su Calabria, Molise e restanti aree appenniniche e nuvolosità in generale aumento da nord nel corso della serata.

Temperature:

Minime stazionarie su Calabria ionica, centro-est Basilicata, regioni centro-meridionali adriatiche, settori sud di Lombardia e Veneto ed Emilia-romagna centro-orientale, in aumento anche marcato sul resto d’Italia; minime in calo su Sicilia, Sardegna occidentale e Alto adige, in aumento su Sardegna orientale, Puglia garganica, Molise, Emilia-romagna, Piemonte e settori nord di Marche e Umbria.

Venti:

Deboli nord-occidentali sulla puglia con locali rinforzi lungo la costa; deboli variabili sul resto d’Italia, in lenta rotazione dai quadranti occidentali sulla Sardegna e da quelli orientali sulla pianura padano-veneta.

Mari:

Mossi canale di Sardegna, stretto di Sicilia e medio-basso adriatico con moto ondoso in diminuzione su quest’ultimo; da poco mosso a mosso lo ionio con moto ondoso più accentuato sul settore orientale e meridionale; localmente mosso il mare di Sardegna con moto ondoso in aumento dalla sera; poco mossi i restanti mari, anche localmente mosso fino la tarda mattina il tirreno sud-occidentale, con moto ondoso in aumento serale sull’alto adriatico.