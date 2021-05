Macigni sul cuore | Il Vangelo di oggi Sabato 29 Maggio 2021

A volte ci lasciamo infastidire da ciò che lo potrebbe far crescere, da ciò che potrebbe togliergli i macigni sul cuore: siamo fatti anche così

Liturgia di oggi Sabato 29 Maggio 2021

SABATO DELLA VIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO DISPARI)

Il Signore è il mio sostegno,

mi ha portato al largo,

mi ha liberato perché mi vuol bene. (Cfr. Sal 17,19-20)

Prima Lettura

Onorerò chi mi ha concesso la sapienza.

Dal libro del Siràcide

Sir 51,17-27 NV [gr. 51,12c-20b]

Ti loderò e ti canterò,

e benedirò il nome del Signore.

Quand’ero ancora giovane, prima di andare errando,

ricercai assiduamente la sapienza nella mia preghiera.

Davanti al tempio ho pregato per essa,

e sino alla fine la ricercherò.

Del suo fiorire, come uva vicina a maturare,

il mio cuore si rallegrò.

Il mio piede s’incamminò per la via retta,

fin da giovane ho seguìto la sua traccia.

Chinai un poco l’orecchio, l’accolsi

e vi trovai per me un insegnamento abbondante.

Con essa feci progresso;

onorerò chi mi ha concesso la sapienza.

Ho deciso infatti di metterla in pratica,

sono stato zelante nel bene e non me ne vergogno.

La mia anima si è allenata in essa,

sono stato diligente nel praticare la legge.

Ho steso le mie mani verso l’alto

e ho deplorato che venga ignorata.

A essa ho rivolto la mia anima

e l’ho trovata nella purezza.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 18 (19)

R. I precetti del Signore fanno gioire il cuore.

La legge del Signore è perfetta,

rinfranca l’anima;

la testimonianza del Signore è stabile,

rende saggio il semplice. R.

I precetti del Signore sono retti,

fanno gioire il cuore;

il comando del Signore è limpido,

illumina gli occhi. R.

Il timore del Signore è puro,

rimane per sempre;

i giudizi del Signore sono fedeli,

sono tutti giusti. R.

Più preziosi dell’oro,

di molto oro fino,

più dolci del miele

e di un favo stillante. R.

Il Vangelo di oggi Sabato 29 Maggio 2021

Con quale autorità fai queste cose?

Dal Vangelo secondo Marco

Mc 11,27-33

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli andarono di nuovo a Gerusalemme. E, mentre egli camminava nel tempio, vennero da lui i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani e gli dissero: «Con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l’autorità di farle?».

Ma Gesù disse loro: «Vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi».Essi discutevano fra loro dicendo: «Se diciamo: “Dal cielo”, risponderà: “Perché allora non gli avete creduto?”. Diciamo dunque: “Dagli uomini”?». Ma temevano la folla, perché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Rispondendo a Gesù dissero: «Non lo sappiamo».

E Gesù disse loro: «Neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose».

Parola del Signore.

Padrone della nostra storia | Il commento al Vangelo di oggi Sabato 29 Maggio 2021

L’autorità di Gesù e il battesimo di Giovanni il Battista vengono dal Cielo: Dio è sceso in terra per aiutarci, tanto tempo fa, e tutt’ora continua a farsi presente. Se da Dio procedono tutte le cose, e se Dio è padrone della nostra storia, allora lo abbiamo di fronte in ogni momento, nel nostro prossimo. Eppure spesso ci soffermiamo sugli aspetti più dolorosi della vita, che sembrano farci fermare, farci scandalizzare e non credere più alla bellezza e al miracolo dell’esistere. A volte invece ci lasciamo infastidire da ciò che lo potrebbe far crescere, da ciò che potrebbe togliergli i macigni sul cuore: siamo fatti anche così.

Il commento al Vangelo di ieri

Allo stesso modo, i sacerdoti del tempo cercano di accusare Gesù di blasfemia, spingendolo a dire che Egli venga dal Cielo, una bestemmia punibile con la morte, al tempo, perché offendeva Dio.

Gesù ci fa capire, negando una sua risposta, che quando non si è disposti a cambiare, a farsi cambiare da una verità, da una situazione o da una persona che ci danno l’opportunità di far luce sui nostri limiti, perché troppo “scomode”, lui non può più fare niente. Fa finta di non poterci aiutare, di non poter rispondere… È lì che ci mette in crisi, è in quel deserto dell’anima senza risposte che individuiamo le nostre controversie. Se saremo sinceri con noi stessi, sapremo rispondere in faccia alla verità quello che siamo davvero. Altrimenti faremo finta di non saperlo e non cresceremo.