Bollettino coronavirus 30 maggio: 2.949 contagi, 44 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi 30 maggio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 30 maggio, dichiara 2.949 contagi, 44 decessi (ieri erano stati 126). Si tratta del numero più basso di decessi registrato dallo scorso 15 ottobre, quando furono 43. I positivi sono stati 2.949, in calo rispetto ai 3.351 di ieri. Sono 164.495 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 247.330. Il tasso di positività è dell’1,8%, in salita rispetto all’1,3% di ieri.

Sono 1.061 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 34 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, sono stati 27 (ieri erano stati 29). Sono invece 6.591 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 209 in meno nelle ultime 24 ore.

Le Regioni

In Toscana 263 nuovi casi

I nuovi contagiati Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono stati 263 su 16.548 test di cui 10.273 tamponi molecolari e 6.275 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,59% (4,2% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Eugenio Giani usando i social web network. Il numero dei nuovi positivi rispetto a ieri è in aumento (erano stati 200) a fronte di un numero di esami che era stato superiore (19.685 totali) e quindi si registra un rialzo del tasso di positività di circa mezzo punto percentuale (ieri era calato a 1,02%). Riportando i dati Giani correda il suo messaggio mostrando l’immagine di un lavoro eseguito dai bambini di una scuola elementare di Empoli (Firenze). “Semplicemente grazie – scrive – è il titolo del grande quadro con i disegni realizzati dai bambini della primaria SS. Annunziata di Empoli come ringraziamento agli operatori sanitari impegnati nella lotta al Covid, un bel gesto!”.

Piemonte, 233 nuovi casi e 1 decesso, in calo ricoveri

L’Unita’ di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 233 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 7 dopo test antigenico), pari al 2,2% di 10.457 tamponi eseguiti, di cui 7.010 antigenici. Dei 233 nuovi casi, gli asintomatici sono 91 (39,1%).I casi sono 30 di screening, 155 contatti di caso, 48 con indagine in corso, 1 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 30 in ambito scolastico e 202 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 364.176, di cuo 29.359 Alessandria, 17.365 Asti, 11.431 Biella, 52.563 Cuneo, 27.982 Novara, 194.967 Torino, 13.605 Vercelli, 12.902 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.490 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.512 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 80 (- 4 rispetto a ieri).I ricoverati non in terapia intensiva sono 625 (- 3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 4674. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.944.332 (+ 10.457 rispetto a ieri), di cui 1.637.893 risultati negativi. Uno il decesso di persone positive al test del Covid-19 comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte e nessuno verificatosi oggi.

In Emilia-Romagna 190 nuovi positivi e 3 decessi

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus in Emilia-Romagna si sono registrati 383.693 casi di positività, 190 in più rispetto a ieri, su un totale di 11.910 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1,6%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid: alle 15 sono state somministrate complessivamente 2.628.733 dosi; sul totale, 964.877 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 34 nuovi casi, seguita da Modena (28), Forlì (24), Reggio Emilia (21) e Parma (20). Poi Rimini (19), Ravenna (15), Cesena (11) e Ferrara (9). Infine, Piacenza (5) e il Circondario Imolese (4). Questi i dati – accertati alle 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 6.489 tamponi molecolari, per un totale di 4.764.737. A questi si aggiungono anche 5.421tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 488 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 354.748. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 15.762 (-301 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 15.142 (-903), oltre il 96% del totale dei casi attivi.

Puglia, 90 casi su 5.395 test, 4 morti

Tornano sotto quota 100 i nuovi casi di covid 19 oggi in Puglia, con una forte diminuzione rispetto a ieri, a fronte di una decrescita del numero dei test. In calo anche i decessi. Continua anche la crescita dei guariti a livelli moderati e la flessione degli attuali positivi. I pazienti ricoverati decrescono. E’ la sintesi del bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute. Su 5.395 tamponi per l’infezione da coronavirus sono stati rilevati 90 casi positivi: 11 in provincia di Bari, 11 in provincia di Brindisi, 14 nella provincia Bat, 9 in provincia di Foggia, 22 in provincia di Lecce, 23 in provincia di Taranto. Ieri i nuovi casi erano 269 su 7.686 test. Sono stati registrati 4 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 1 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 7. In tutto in Puglia hanno perso la vita 6.496 persone. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.489.888 test. Sono 218.098 i pazienti guariti mentre ieri erano 217.472 (+626). I casi attualmente positivi sono 25.683 mentre ieri erano 26.223 (-540). I pazienti ricoverati sono 635 mentre ieri erano 671 (-36). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 250.277 così suddivisi: 94.463 nella provincia di Bari; 25.209 nella provincia di Bat; 19.253 nella provincia di Brindisi; 44.728 nella provincia di Foggia; 26.429 nella provincia di Lecce; 39.009 nella provincia di Taranto;797 attribuiti a residenti fuori regione; 389 provincia di residenza non nota.

In Sardegna 30 nuovi casi e un morto

Sono 56.643 casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 30 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.302.238 tamponi, per un incremento complessivo di 1.062 test rispetto al dato precedente. Si registra un nuovo decesso (1.461 in tutto). Sono invece 141 (-4) le persone attualmente ricoverate in ospedale in area medica, mentre resta invariato (14) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.629 e i guariti sono complessivamente 42.398 (+48).Sul territorio, dei 56.643 casi positivi complessivamente accertati, 14.816 (+13) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.635 nel Sud Sardegna, 5.154 a Oristano, 10.857 (+8) a Nuoro, 17.167 (+9) a Sassari.

