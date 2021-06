Tenta di entrare in casa della ex, non riesce e brucia due auto: l’aveva già minacciata di morte

La ex non lo ha fatto entrare in casa, lui ha appiccato il fuoco a due auto. È accaduto nel Catanese, il rogo delle vetture è stato spento dai pompieri.

Un uomo di 48 anni ha dato fuoco a due auto della ex moglie 52enne, prima di farlo aveva scavalcato la recinzione dell’abitazione della donna e aveva cercato, senza riuscirci, di sfondare la porta d’ingresso e di rompere i vetri delle finestre, protette da inferriate.

Non contento ha deciso di attuare il piano incendiario prendendo da una bicicletta con motore a scoppio parcheggiata nel recinto della villetta, la benzina, per poi versarla su una Peugeot 2008 e una Toyota Yaris, ha quindi appiccato il fuoco e le ha distrutte completamente.

La donna ha detto ai carabinieri di essere stata più volte minacciata di morte dall’ex marito. Dopo lo spegnimento dell’incendio da parte dei vigili del fuoco e concluse le formalità di rito, l’uomo è stato portato in carcere.