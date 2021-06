Mistero sulla morte di un medico, indagati figlio e badante dell’uomo

La Procura di Ravenna ha aperto un’inchiesta per omicidio volontario dopo la morte di Danilo Molducci, medico in pensione

La Procura di Ravenna ha aperto un’inchiesta per omicidio volontario dopo la morte di un medico in pensione, Danilo Molducci, 67 anni, di Campiano (Ravenna). Domani sarà eseguita l’autopsia dell’uomo e in questa vicenda vi sono due indagati: la badante dell’uomo, una donna di 51 anni romena, e il figlio del defunto, Stefano Molducci, 39 anni, segretario dimissionario del circolo Pd di Castrocaro Terme (Forlì-Cesena).

Leggi anche:—>Caso Denise, ex pm Angioni:«È ancora viva, a breve si saprà la verità»

L’uomo, 67 anni, aveva una patologia importanti da molti anni per cui doveva attenersi a una terapia farmacologica e fisioterapica. Il 67enne è poi morto improvvisamente venerdì scorso. Inizialmente il decesso dell’uomo si era ricollegato all’evoluzione del suo stato di salute ma dopo aver messo insieme alcuni elementi, il pm Angela Scorza ha scelto di bloccare il cadavere del 67enne e ha incaricato la polizia di eseguire alcuni accertamenti.

Gli inquirenti hanno già sentito diverse persone per comprendere le relazioni in famiglia e quale fosse la situazione patrimoniale del defunto. Al medico legale è invece affidato l’incarico di stabilire le esatte cause della morte anche tramite esami tossicologici di laboratorio.