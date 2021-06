Previsioni Meteo DOMANI mercoledì 2 | nuvole con piogge

Nella giornata di domani mercoledì le previsioni meteo del 2 giugno. Al nord cieli prevalentemente nuvolosi con possibili rovesci. Al centro cieli instabili con alternanza di addensamenti e schiarimenti. Al sud cieli coperti con rovesci in giornata. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 2 giugno

Nord:

Addensamenti nuvolosi cumuliformi sull’arco alpino con associati acquazzoni pomeridiani. Prevalenza di spazi di sereno sul resto del settentrione a parte temporanei annuvolamenti sulla pianura occidentale.

Centro e Sardegna:

Sull’isola alternanza di schiarite ed annuvolamenti che saranno associati a locali rovesci durante il pomeriggio; spazi di sereno sulle restanti regioni salvo il temporaneo transito di innocua nuvolosità

Sud e Sicilia:

Annuvolamenti sparsi sulla Sicilia con locali rovesci diurni; prevalenza di spazi di sereno sulle restanti regioni.

Temperature:

Minime stazionarie sulle aree ioniche ed in generale lieve aumento sul resto del paese; massime in calo su Piemonte, Valle d’aosta ed isole maggiori; in aumento sul restante centro sud e triveneto; senza variazioni significative sulle altre aree.

Venti:

Deboli sud orientali sulle due isole maggiori; deboli orientali su Emilia-romagna, Marche ed Umbria; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Mosso stretto di Sicilia; da poco mossi a mossi mar e canale di Sardegna; poco mossi gli altri mari.