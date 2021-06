Israele, Knesset vota per eleggere il nuovo Presidente del Paese

La Knesset vota in seduta plenaria il nuovo presidente dello Stato di Israele, l’undicesimo. Due i candidati in lizza

La Knesset oggi vota in seduta plenaria per il nuovo presidente dello Stato di Israele, l’undicesimo per l’esattezza, In lizza due candidati: Isaac Herzog e Miriam Peretz. Herzog è ritenuto il favorito. Si vota a scrutinio segreto e nel primo round bisogna ottenere la maggioranza di 61 voti su 120 seggi Knesset. Se non si ottiene il quorum, si passa immediatamente alla seconda votazione in cui basta la maggioranza semplice.

L’elezione si verifica mentre la nuova coalizione di maggioranza formata da Yair Lapid e Naftali Bennett sta provando a chiudere l’intesa finale per poi sciogliere (entro mezzanotte di oggi) la riserva con il presidente Reuven Rivlin.