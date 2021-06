Bufera sull’annuncio di un affittacamere: “Ospitiamo solo clienti non vaccinati”

In piena campagna vaccini, con l’Italia che si muove per poter al più presto tornare alla normalità, succede anche questo: un annuncio di una struttura no vax

L’annuncio, poi rimosso, era stato pubblicato su Facebook: “Questa struttura non richiede Covid pass e il personale non è vaccinato”. È accaduto a La Spezia, un affittacamere ha annunciato su Facebook che la sua struttura “non richiede Covid pass. E per questioni di sicurezza non darà accoglienza a persone vaccinate”. Sostanzialmente invitava le persone vaccinate a trovare alloggio altrove “il personale non è vaccinato”. Era l’annuncio sui social diventato virale e in poche ore la pagina è stata inondata di commenti indignati, e naturalmente anche messaggi di sostegno da parte dei “no-vax”.

La titolare in un’intervista al Secolo XIX ha raccontato di aver “voluto porre uno spunto di riflessione”. “Il green pass – ha raccontato – è uno strumento discriminatorio nei confronti di chi rivendica libertà di scelta e diritto al consenso informato e consapevole”. Non una provocazione anche se “è stata percepita come tale”. A causa dell’ondata di repliche indignate il post è stato rimosso. In merito alle critiche, la titolare ha dichiarato che “si tratta di sentimenti e atteggiamenti che non commento, perché si commentano da sé”. Si è sentita invece di ringraziare chi ha dato il suo supporto, dichiarando di aver avuto il “sostegno da persone che credono nella libertà senza ricatti e compromessi”.