Ubriaco litiga con la moglie e l’abbandona nel cuore della notte in autostrada

Lui stava guidando ubriaco, si trovava in macchina con la moglie e il figlio di sei anni. Si stavano dirigendo da La Spezia a Salerno, poi il litigio e la drastica decisione.

Il racconto paradossale di una donna, abbandonata dal marito sulla corsia di emergenza dell’autostrada E80, nei pressi di Brugnato al confine tra la Liguria e la Toscana, a seguito di una discussione. Ha accostato e l’ha fatta scendere. La donna non pensava, inizialmente, che sarebbe stata lasciata lì, credeva fosse una pausa dal viaggio che stavano affrontando, poi ha visto il marito ripartire, ubriaco, con a bordo suo figlio e in preda al panico è entrata in autogrill e ha chiamato i soccorsi: “Mio marito mi ha lasciato qui, è ubriaco e viaggia in auto con mio figlio piccolo”

LEGGI ANCHE: È morto il bimbo di 3 anni investito in un parco: il conducente non aveva la patente

Cosa è accaduto

La donna ha raccontato che i due, erano partiti da Brugnato (La Spezia), ed erano diretti verso Salerno. Hanno poi iniziato a discutere in modo particolarmente animato, lui ubriaco urlava e inveiva contro la donna. Il bimbo sul sedile posteriore ad assistere a tutta la scena, fino a quando il padre, in preda all’ira, ha deciso di accostare e far scendere la donna, nel cuore della notte, nei pressi di un autogrill e poi via, di nuovo in viaggio. La vicenda è stata raccontata da Il Tirreno, il fatto è avvenuto tra il 2 e il 3 giugno. La donna, dopo aver dato l’allarme, ha preso un taxi e si è fatta portare alla stazione della Spezia mentre la Polizia era in cerca del marito. Gli agenti della polstrada hanno aspettato l’uomo al casello di Aulla (Massa Carrara), per fermarlo.