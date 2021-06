Previsioni Meteo OGGI lunedì 7 | cieli coperti

Nella giornata di oggi lunedì le previsioni meteo del 7 giugno. Al nord precipitazioni temporalesche dalla mattina. Al centro cieli prevalentemente nuvolosi con piogge in intensificazione dalla mattina. Al sud cieli coperti con possibili precipitazioni. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 7 giugno

Nord:

Cielo molto nuvoloso con piogge, rovesci e temporali da sparsi a diffusi, anche intensi sull’Emilia-romagna; dalla sera attenuazione di copertura e fenomeni su Liguria, pianura Lombarda, Veneto centrosettentrionale, Friuli-venezia giulia e Romagna.

Centro e Sardegna:

Sulla Sardegna bel tempo, seppur con qualche residuo annuvolamento mattutino nell’entroterra e sul settore settentrionale dell’isola. Altrove molte nubi compatte con associate precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, in miglioramento dal tardo pomeriggio con ampie aperture lungo le coste e nell’immediato entroterra di Toscana, Lazio, Marche ed Abruzzo.

Sud e Sicilia:

Maltempo su Molise, Campania, Puglia centrosettentrionale e zone interne lucane con rovesci temporaleschi, in parziale riduzione da fine giornata con schiarite sul versante adriatico molisano. Sul restante meridione iniziali spesse ma innocue velature, seguite da estesi rasserenamenti su Sicilia e Calabria; dal pomeriggio tuttavia, nuovi annuvolamenti più significativi accompagnati da piovaschi serali interesseranno gradualmente il settore tirrenico calabrese e le coste settentrionali dell’isola.

Temperature:

Minime in rialzo su Valle d’aosta, Piemonte centro settentrionale, Lombardia occidentale, Calabria tirrenica e Sicilia nordorientale; in diminuzione sulla Sardegna, meno deciso anche su bassa Romagna, Toscana, Marche, Umbria occidentale, coste abruzzesi e molisane, Puglia e Sicilia occidentale; senza variazioni di rilievo sul resto del paese; massime in diminuzione su Piemonte orientale, Lombardi a centro meridionale, pianura Veneta, Emilia-romagna, Toscana centrorientale, Umbria, regioni centromeridionali adriatiche, bassa Campania, Calabria e Sicilia settentrionale; in aumento su cuneese, Liguria, Sardegna settentrionale ed orientale, coste e settore meridionale laziale, nonché sul restante territorio Campano e Siciliano; pressoché stazionarie altrove.

Venti:

Da moderati a forti di maestrale sulla Sardegna; da deboli a moderati nordoccidentali sulla Sicilia e dai quadranti meridionali sulle restanti regioni ioniche; deboli orientali sulla pianura padana e variabili sul resto del paese.

Mari:

Da mossi a localmente molto mossi il mar di Sardegna e lo stretto di Sicilia; mossi il canale di Sardegna ed il basso tirreno ad ovest; da poco mossi a mossi il restante tirreno centromeridionale e lo ionio; quasi calmi o poco mossi i restanti bacini.