Il virologo Burioni: “I no-vax come evasori curati con le nostre tasse”

Il virologo Roberto Burioni su twitter: “”Quello che mi secca (ma mi fa pure piacere in fondo) è che i no-vax saranno protetti grazie alle nostre vaccinazioni. Come gli evasori che vengono curati al pronto soccorso perché noi paghiamo le tasse”.

Il virologo Roberto Burioni, docente dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha fatto questo commento condividendo quanto emerso da uno studio sulla protezione dei non vaccinati pubblicato sulla rivista ‘Nature Medicine’. “Ma va bene così – chiosa Burioni – non lamentiamoci!.

Quello che mi secca (ma mi fa pure piacere in fondo) è che i novax saranno protetti grazie alle nostre vaccinazioni. Come gli evasori che vengono curati al pronto soccorso perché noi paghiamo le tasse. Ma va bene così, non lamentiamoci. pic.twitter.com/1ZII8qXQt5

— Roberto Burioni (@RobertoBurioni) June 10, 2021