Assalto a mezzo portavalori sull’A1: chiodi, spari e un mezzo in fiamme

Assalto a un mezzo portavalori sull’autostrada A1 tra Modena e Bologna, in particolare all’altezza del km 178 direzione Sud, in territorio Modenese nei pressi di Castelfranco.

Secondo quanto riferiscono alcuni testimoni, alla base dell’assalto vi sarebbero tre esplosioni intorno alle 20.20. Nella zona è evidente una colonna di fumo. Forze dell’ordine sul posto, il 118 è intervenuto con un elicottero. L’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni. Si sono formate code e rallentamenti. Il sito di Autostrade parla di un tentativo di rapina a un portavalori all’altezza del km 177.

Cosa è accaduto

Per coprire la fuga i rapinatori hanno bruciato il mezzo e cosparso la carreggiata di chiodi. Nessuno dei coinvolti è rimasto ferito e l’incendio al veicolo è stato spento. In corso le necessarie operazioni di rilievo da parte della Polizia Stradale e le operazioni di bonifica del tratto.

I rapinatori avrebbero messo dei chiodi sull’asfalto per fermare il traffico, per poi minacciare armi in pugno alcuni automobilisti. Li hanno fatti scendere e hanno dato fuoco alle loro auto per creare un diversivo. Hanno poi costretto due camionisti a intraversare i loro mezzi per bloccare il traffico.

Sul posto, oltre alle pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del fuoco, i soccorsi meccanici ed il personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Al momento nel tratto interessato si registrano 4 Km di coda verso Milano e 2 km di coda verso Bologna. Per gli utenti che da Bologna sono diretti verso Milano si consiglia di uscire a Valsamoggia, percorre la Ss9 Via Emilia e rientrare in A1 a Modena Sud; percorso inverso per chi da Milano è diretto verso Bologna.

Non sarebbe comunque riuscita la rapina, i banditi sono fuggiti, secondo fonti di polizia senza asportare nulla, e le ricerche sono in corso, anche nel territorio bolognese. Nonostante il caos e i momenti concitati, non risultano feriti.