Auto, soltanto Volvo e Volkswagen sono in linea con piano green Ue

Da uno studio di Transport & Environment emerge che solo Volvo e Volkswagen sono in linea con il piano neutralità climatica Ue

Le strategie di elettrificazione di Volvo e Volkswagen sembrano essere le sole due in linea con il piano green dell’Unione Europea. Si tratta della conclusione dell’ultimo studio di Transport & Environment (T&E).

L’indagine sul livello di preparazione delle grandi case automobilistiche, mostra come alcuni operatori quali Ford, si sono prefissati obiettivi di rilievi sostenuti però da un piano debole. L’obiettivo stimato è di raggiungere la piena conversione entro il 2030 ma dai sondaggi di T&E i veicoli elettrici nel 2025 corrisponderanno solo al 13% della sua produzione totale. Bmw, Jaguar Land Rover, Daimler e Toyota invece, «evidenziano scarsa ambizione al cambiamento e mancanza di strategie concrete per un futuro all’insegna dell’auto elettrica».

Secondo l’inchiesta, la produzione di veicoli elettrici in Ue dovrebbe triplicarsi tra il 2021 e il 2025 da 1 milione a 3,3 milioni di unità. Il sorpasso ai veicoli a combustione dovrebbe arrivare nel 2030 con produzione di auto elettriche che dovrebbe toccare quota 6,7 milioni di veicoli.

Lo studio mostra preoccupazioni sulle iniziative volontarie delle case automobilistiche, poco ambiziose e non sostenute da strategie industriali credibili. Si rischierebbe dunque il ripetersi di quanto occorso nel 2016, quando le case auto non sono riuscite nell’intento di raggiungere l’obiettivo comune di vendere il 3,6% di auto elettriche come evidenziava T&E in una passata ricerca.

T&E spiega che anche con i presupposti attuali, il settore automobilistico europeo potrebbe arrivare al 2030 con livelli di vendita di veicoli elettrici più bassi del 10% rispetto agli obiettivi prefissati. I ricercatori esortano quindi i legislatori europei a stabilire obiettivi vincolanti sulle emissioni di CO2 per le auto dei prossimi 10 anni: -25% entro il 2025 e -40% entro il 2027.

Le auto elettriche, a detta di T& E, dovrebbero raggiungere il 65% della produzione totale entro il 2030 mentre per il 2035 dovrebbe essere prefissata la totale eliminazione dei veicoli con motore a combustione. Gli studiosi chiedono ai legislatori di non permettere incentivi o finanziamenti per veicoli ibridi e a combustione e di inasprire le regole sulla loro divulgazione.