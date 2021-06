Scuola, il ministro Bianchi: supplenze ed assunzioni entro fine agosto – Meteoweek

“Col Cts si sta verificando la possibilità di incrementare il coefficiente di riempimento dei mezzi pubblici. Inoltre con il Sostegni bis si avranno assunzioni, assegnazioni provvisorie e supplenze entro fine agosto, una accelerazione per giungere ad un quadro definitivo per l’avvio dell’anno scolastico già da inizio settembre”.

Sono le parole del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi in question time. Le scuole – ha inoltre chiarito – potranno infine accedere al fondo di 50 milioni destinato a finanziare anche i piani per gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli studenti.

Con il “Sostegni bis” le scuole statali potranno contare su 350 milioni per le misure necessarie a garantire la sicurezza negli ambienti scolastici. Altri 50 milioni sono stati dedicati alle paritarie. Ha aggiunto il ministro dell’Istruzione. Gli Enti locali disporranno di 70 milioni per l’affitto di locali e il noleggio di strutture temporanee per aumentare il numero di aule. Il “sostegni bis” ha stanziato 450 milioni per potenziare i servizi aggiuntivi di trasporto scolastico e le scuole potranno accedere al fondo di 50 milioni per gli spostamenti casa-scuola-casa del personale e degli studenti.