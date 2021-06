Australia, AstraZeneca sarà somministrato solo agli over 60

In Australia il vaccino AstraZeneca sarà somministrato solo agli over 60. Il timore è dato dai possibili legami tra vaccino e casi di trombosi

In Australia imposte nuove restrizioni all’uso del vaccino AstraZeneca. D’ora in poi, somministreranno il suddetto siero soltanto agli over 60. Si tratta di una scelta che arriva dopo che, lo scorso aprile, le autorità lo avevano destinato agli over 50.

Annunciando tale notizia, il ministro della Salute australiano, Greg Hunt, ha citato il timore di possibili legami tra il vaccino AstraZeneca e casi di trombosi. Il siero prediletto ora per gli under 60 è il vaccino Pfizer. La scelta segue il decesso per trombosi di una donna di 52 anni dopo aver ricevuto la dose di AstraZeneca.