Eurojackpot oggi venerdì 18 giugno estrazione numeri vincenti

Al via l’estrazione Eurojackpot, questa sera venerdì 18 giugno dopo le ore 20.00. Oggi scopriremo in tempo reale chi sarà il fortunato vincitore dell’estrazione settimanale, il montepremi sarà di 35 milioni di euro.

Eurojackpot è il primo gioco a jackpot al quale partecipano ben 115 Paesi europei e con un primo premio sempre milionario.

Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia: 115 i Paesi per conquistare un grande Jackpot in palio ogni venerdì.

eurojackpot, numeri vincenti stasera venerdì 18 – estrazione settimanale

QUANTO SI VINCE

Eurojackpot offre ben 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1, in base ai numeri ed Euronumeri che hai centrato con la tua giocata. Controlla nella tabella tutte le categorie disponibili e le probabilità di vincita.

15 gennaio – Vinto il Jackpot con un bel 5+2 da 90.000.000€: il premio è andato in Germania. I 5+1 da 1.146.823,90€ sono stati vinti in Germania (4), Danimarca (1), Svezia (1) e Rep. Ceca (1). I 5+0 da 94.948,40€ vanno in Germania (7), Finlandia (5), Polonia (1) e Ungheria (1).

CATEGORIA DI VINCITA PROBABILITÀ DI VINCITA 5+2 1:95.344.270 5+1 1:5.959.027 5+0 1:3.405.150 4+2 1:423.752 4+1 1:26.4155 4+0 1:15.274 3+2 1:9.631 2+2 1:672 3+1 1:602 3+0 1:344 1+2 1:1215 2+1 1:42

Come si gioca:

Giocare è semplicissimo: basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2€. Eurojackpot ti premia con ben 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1. Se fai 5+2 vinci il jackpot milionario europeo. Puoi giocare in ricevitoria e online. Eurojackpot è sempre milionario. Anche quando viene vinto, infatti, il jackpot riparte sempre da 10 MILIONI € e cresce sempre più velocemente ad ogni concorso.

Eurojackpot ti aspetta tutte le settimane, ogni venerdì alle 20.00 con una grande estrazione.

Di seguito i numeri vincenti della precedente estrazione, venerdì 11 giugno, nel caso te li fossi persi:

8 – 20- 23- 48- 50- 8- 9

Ecco l’estrazione stasera eurojackpot

I numeri di questa sera, venerdì 18 giugno:

Combinazione vincente

Euronumero: